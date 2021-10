Faenza. Fossali, Dal Re e Di Meo chiudono la Festa della Montagna

Dopo lo stop forzato per la pandemia Covid 19, è ripartita la “Festa della Montagna” organizzata dalla sezione U.O.E.I. di Faenza.

L’evento numero 54 si conclude sabato 16 ottobre (ore 20.45) a Faventia Sales (complesso ex Salesiani) in via San Giovanni Bosco. Tre i protagonisti attesi: Ludovico Fossali (Cs Esercito), già campione mondiale di arrampicata sportiva, reduce dalle Olimpiadi, che torna a Faenza dove si allena da tempo alla “Carchidio Strocchi”, l’alpinista e artista Luigi Dal Re, che ha da poco pubblicato il volume di disegni e acquerelli “Dolomiti, la montagna sotto le dita”, il runner su distanze estreme Gian Luca Di Meo, che ha editato il libro “Senza scorciatoie” con il giornalista Luca Muleo.

Ingresso libero con “green pass”. Si consiglia la prenotazione scrivendo a: montagnauoei@gmail.com

Proseguirà poi al salone delle Bandiere del Comune di Faenza, fino al 30 ottobre, la mostra “I colori delle emozioni” disegni e acquerelli di Gigi Dal Re, fotografie di Gabriele Lorenzini e Isacco Emiliani. Aggiornamenti sul sito http://faenza.uoei.it/