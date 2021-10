Tutta la città di Massa Lombarda è scesa in piazza ieri, venerdì 15 ottobre, per celebrare il suo concittadino Filippo Baroncini, campione del mondo di ciclismo under 23.

Ad accoglierlo in piazza Matteotti, accanto ad una nutrita folla di massesi e appassionati di ciclismo, c’erano il sindaco Daniele Bassi e i vertici della Società Ciclistica Massese, in cui Baroncini ha iniziato il suo percorso sportivo.

di 7 Galleria fotografica Festeggiamenti a Massa Lombarda per Filippo Baroncini









“Alcune centinaia di persone hanno salutato il campione del mondo Filippo Baroncini, meraviglioso atleta e splendida persona – ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi -. I suoi successi, culminati con la conquista della maglia iridata, ha reso orgogliosi noi massesi e gli appassionati di ciclismo, accorsi con entusiasmo per partecipare ad una festa di piazza, semplice ma sentita. Grazie a tutte le persone che hanno collaborato, a partire dagli amici della S.C. Massese. Un bel momento per promuovere questa pratica sportiva antica e vera e gli autentici valori dello sport”.

Foto e video di Gianni Zampaglione.