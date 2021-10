Ravenna. Esordio casalingo con derby per l’Olimpia Teodora che ritrova i propri tifosi al PalaCosta

Esordio casalingo al PalaCosta per l’Olimpia Teodora Ravenna che domenica, alle ore 17, ritrova il proprio pubblico dopo oltre un anno e mezzo di palazzetti chiusi causa Covid. E non poteva esserci partita migliore per celebrare il ritorno dei tifosi se non il derby romagnolo con San Giovanni in Marignano, ormai sfida classica nelle ultime stagioni di Serie A2.

La squadra di Coach Simone Bendandi vuole mettersi alle spalle la sconfitta subita a Macerata nella prima giornata di campionato, ma anche le ospiti della Omag, guidate dall’esperienza dell’opposto ravennate Serena Ortolani, puntano al riscatto dopo aver perso 1-3 in casa contro Busto Arsizio.

Nonostante la stagione sia appena iniziata, tra l’altro, entrambe le squadre si conoscono bene essendosi affrontate in un doppio test pre campionato: una vittoria per parte, entrambe in casa, in queste occasioni, con Ravenna vittoriosa 3-1 al PalaCosta e Marignano a spuntarla per 3-2 nella seconda partita giocata in casa delle riminesi.

Fischio d’inizio del match alle ore 17. Gli arbitri della partita saranno Deborah Proietti e Antonio Licchelli.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così la gara: “Ci avviciniamo a questo esordio casalingo con una grande carica, perché sappiamo che questo percorso sarà lungo e necessiterà di grande pazienza. Questa deve essere la parola d’ordine, perché abbiamo cambiato tanto e abbiamo una squadra molto giovane.

È stato un esordio che non è andato come ci aspettavamo, ma ci siamo resi conto di non essere riusciti ad esprimere il nostro meglio. Ora finalmente ritroveremo il nostro pubblico, affrontando un’altra squadra sicuramente ben attrezzata.

Credo che possiamo fare molto bene con la nostra battuta, ma non bisogna dimenticare che si tratta di un fondamentale individuale che necessita di molta lucidità e tranquillità. Mi auguro che giocando in casa le ragazze possano mostrare a loro stesse e a tutti le buone cose che ci stanno facendo vedere giorno dopo giorno in allenamento”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Federico Chiavegatti.

Palleggiatrici: Spinello (11), Foresi (17).

Centrali: Salvatori (4), Colzi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Pomili (1), Fricano (5), Fontemaggi (6), Guasti (10), Sestini (12), Bulovic (18).

Liberi: Monaco (7), Rocchi (13).

La classifica

Banca Valsabbina Millenium Brescia, Sigel Marsala Volley, CBF Balducci HR Macerata, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 3, Volley Hermaea Olbia 2, Seap Dalli Cardillo Aragona 1, Assitec Volleyball Sant’Elia *, Omag – MT S.G. in Marignano, Olimpia Teodora Ravenna, Green Warriors Sassuolo, Tenaglia Altino Volley 0.

*Una partita in meno

Le altre partite della 2° Giornata di Serie A2 Girone A

Green Warriors Sassuolo – CBF Balducci HR Macerata

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Tenaglia Altino Volley – Assitec Volleyball Sant’Elia

Seap Dalli Cardillo Aragona – Sigel Marsala Volley

Biglietteria

La biglietteria del PalaCosta, p.zza Caduti sul Lavoro 13, Ravenna, aprirà alle ore 15.30, mentre i cancelli del palazzetto apriranno alle ore 16. Prezzi dei biglietti:

INTERO -> €12

RIDOTTO (Over 65, 12-18 anni) -> €8

RIDOTTO (Under 12) -> €5

I tagliandi restano anche disponibili in prevendita (con maggiorazione del prezzo di € 1) sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/biglietto/olimpia-teodora-omag-mt-s-giov-in-marignano/166933 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ) fino alle 12 di domenica.

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

Da quest’anno la diretta streaming del match sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube Volleyball World ( https://www.youtube.com/channel/UCNMg6XDhRZI2QzL4pWOvP_w ) al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=v758nG7Ph18

Altre informazioni

