Serie B2. Esordio con vittoria in rimonta per l’Olimpia Teodora Ravenna, che batte Fano 3-1

Successo all’esordio nel campionato di Serie B2 per l’Olimpia Teodora, che nella palestra di Lido Adriano batte per 3-1 in rimonta l’Apav BCC Fano. Le giovani ravennati di Coach Andy Delgado subiscono la tensione dell’esordio nel primo parziale, dove vengono rimontate nel finale e superate ai vantaggi, ma si sbloccano disputando due ottimi set, il secondo e il terzo, chiudendo poi la partita rimontando nel quarto parziale, poi vinto ai vantaggi.

Primi 3 punti nel Girone H di Serie B2 per l’Olimpia Teodora, che tornerà subito in campo venerdì, alle ore 20.30, per la prima gara in trasferta, sul campo della Volley Academy Sassuolo.

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Apav BCC Fano 3-1 (27-29, 25-20, 25-17, 26-24)

Ravenna: Fabbri 2, Piomboni 24, Vecchi 17, Candolfini 7, Bendoni 9, Missiroli 11, Evangelisti (L); Ghiberti, Ndiaye 9. N.e.: Casadei (L), Cornacchia, Ceccoli, Modena. All.: Andy Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko.

Muri 7, ace 9, battute sbagliate 18, errori ricez. 2, ricez. pos 54%, ricez. perf 39%, errori attacco 17, attacco 43%.

Fano: Baki 3, Ghibaudo 4, Montesi 3, Leonardi 7, Minati 15, Romano 15, Calzolari (L); Aguzzi, Marcucci 3, Frati. N.e.: Ciacci, Terenzi, Tops. All.: Elisa Cella. Ass.: Andrea Bergamotti.

Muri 8, ace 2, battute sbagliate 11, errori ricez. 8, ricez. pos 40%, ricez. perf 32%, errori attacco 12, attacco 34%.

La classifica

Fenix Faenza, Teodora Torrione Ravenna, Fatro Ozzano, Calanca Persiceto, Olimpia Teodora Ravenna 3, VTB Berna Bologna *, Apav BCC Fano, Nuova Pallavolo Collemarino, Retina Cattolica Volley, Moma Anderlini Modena, Volley Academy Sassuolo 0.

*Una partita in meno