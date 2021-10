Successi per Atletica Ravenna a livello regionale. Trofeo delle Province il 24 ottobre al campo Scuola di Ravenna

Domenica 24 ottobre, a partire dalle ore 14:30, il Trofeo delle Province Regionale di atletica leggera farà capolinea a Ravenna, organizzato dalla storica società ravennate Atletica Ravenna. Un prestigioso appuntamento, patrocinato dal Comune di Ravenna, per le rappresentative provinciali dell’Emilia Romagna, riservata alle categorie Cadetti/e (under 16) e Ragazzi/e (under 14). I migliori atleti della nostra regione, molti dei quali reduci dai Campionati Italiani, si sfideranno per l’assegnazione del Trofeo, conquistato nella scorsa edizione dalla provincia di Bologna.

Per Atletica Ravenna sono ben 8 i convocati dal Comitato Provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera: Francesco Visani, Angelica Antonioli, Erika Gentile, Giorgia Guberti, Klea Hamiti per gli under 14. Luca Turturro, Enrico Ricci e Maddalena Soglia tra gli under 16. Molti attuali campioni dell’atletica leggera azzurra, ammirati campioni olimpici, sono spesso sinceri testimonial dei Trofei delle Province o dei Campionati Italiani Cadetti, i primi trofei “importanti” che rimarranno sempre indelebili nei ricordi di ogni atleta.

Nel frattempo sono giunti altri successi per la società ravennate durante lo scorso week-end: nella rinnovata pista di atletica leggera di Bologna Arcoveggio, Atletica Ravenna ha raccolto il meritatissimo Titolo Regionale nella Staffetta 3×1000 metri cadetti con Turturro-Peccerillo-Ricci e la prima posizione generale nella classifica maschile. Sul fronte femminile un ottimo 2° posto nella staffetta 4×100 ragazze con Antonioli-Hamiti-Dini-Gentile. Altro significativo riconoscimento per Atletica Ravenna è giunto dall’assegnazione di due titoli nel Grand Prix Regionale 2021: Filippo Fantini si è classificato primo nel mezzofondo categoria Allievi, mentre Andrea Celeste Lolli si è aggiudicata la classifica nei salti cat. Juniores.

Un riconoscimento che premia le vittorie, gli ottimi piazzamenti e la costanza di rendimento di Fantini e Lolli nella stagione outdoor appena conclusasi. Da diversi anni non accadeva che due ravennati fossero ai vertici delle classifiche del Grand Prix. Il vivaio ravennate, estremamente promettente, ed una base di giovanissimi atleti in continua crescita hanno portato anche in questo 2021 fantastiche soddisfazioni e risultati lusinghieri. Un segnale benaugurante per la stagione invernale indoor, alle porte.

Atletica Ravenna, una delle più interessanti realtà nel panorama dell’atletica leggera regionale (che conta più di 420 tesserati) ha confermato la sua presenza e l’attaccamento al territorio ravennate anche fuori dai campi di atletica: in questo intenso mese di ottobre è stata riproposta, dopo il doveroso stop degli scorsi anni, la manifestazione Sport in Darsena, in cui Atletica Ravenna porta ogni anno, al servizio della cittadinanza ravennate, l’atletica leggera nella fantastica cornice della Darsena di Città. Tanti giovanissimi studenti hanno potuto provare le partenze dai blocchi o gli esercizi propedeutici alle discipline dell’atletica leggera. Altro immancabile appuntamento in cui Atletica Ravenna sarà presente, collaborando con l’organizzazione, sarà la Maratona di Ravenna Città d’Arte: il 14 novembre Atletica Ravenna porterà tra le vie cittadine una rappresentativa dei suoi atleti, il suo staff e tanti volontari, amici dell’Atletica Ravenna.