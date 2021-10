Faenza. La Nazionale femminile di basket il 14 novembre sul parquet del PalaCattani

La nazionale azzurra di basket femminile ha scelto, dopo due anni dall’ultima volta, Faenza per la sua prima uscita ufficiale in Italia. Domenica 14 novembre infatti, le Azzurre, guidate da coach Lino Lardo, sfideranno la squadra del Lussemburgo al PalaCattani di Faenza nella seconda partita di qualificazione al Campionato Europeo 2023.

Quella di domenica 14 novembre, sarà la seconda gara per le qualificazioni all’EuroBasket Woman 2023, dopo l’appuntamento di esordio in programma giovedì 11 novembre a Piestany, in casa della Slovacchia.

“Creare e ospitare grandi eventi sportivi, in questo caso nel campo cestistico -dice il sindaco Massimo Isola- è un modo per rafforzare il radicamento dei ragazzi alle discipline e di essere a fianco alle squadre professionistiche della città. Per questo abbiamo lavorato per portare, nelle scorse settimane, Marco Belinelli a Faenza al PalaBubani e la nazionale femminile di basket al PalaCattani. Queste grandi occasioni non solo danno visibilità a Faenza a livello nazionale e internazionale ma sono momenti che verranno ricordati da chi è vicino al mondo del basket e dagli appassionati. È per questo che nei prossimi anni cercheremo di ospitarne altri, non solo legati al mondo cestistico. Ospitare una nazionale è sempre un gesto di grande responsabilità e sono convinto che sapremo onorare questa apertura di credito della Federazione nei nostri confronti”.

“Per noi -ha invece detto l’assessora allo sport, Martina Laghi- è un onore essere stati scelti dalla Federazione per ospitare la partita di qualificazione ai Campionati europei del 2023 della nazionale femminile di basket. Abbiamo dato la nostra disponibilità perché il basket ben si sposa con il movimento della pallacanestro femminile. Faenza, il 14 novembre saprà trasmettere il proprio calore e sostegno. Sono sicura inoltre che sarà una splendida giornata di divertimento e di festa al quale parteciperà il mondo del basket faentino: il settore giovanile della nostra città e le prime squadre che saranno presenti al PalaCattani per sostenere le Azzurre”.

Da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per la partita di Faenza, che si giocherà alle ore 18.00, al seguente link: www.vivaticket.com/it/biglietto/eurobasket-women-2021-qualifiers-italia-vs-lussemburgo/167749.