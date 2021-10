Coppa Italia: girone in salita per il Ravenna Women che parte con il piede sbagliato

Sconfitta in trasferta per il Ravenna che sul difficile campo della Sassari Torres ha perso il primo incontro valido per la Coppa Italia. Gol decisivo di Iannazzo nel 6’ del primo tempo che fissa il risultato sull’1 a 0 per le padrone di casa. Esordio di Privitero nel Ravenna.

Sassari Torres – Ravenna: 1 – 0

RAVENNA WOMEN F.C. Serafino, Boldrini, Ligi, Giacchetto (39’ st Privitero), Capucci, Distefano, Poli, Morucci, Giovagnoli, Raggi, Benedetti. A disposizione: Vicenzi. All. Massimo Ricci

A.S.D. F.C. SASSARI TORRES FEMMINILE Congia V., Accornero, Iannazzo (10’ st Spaan), Bassano (42’ st Lombardo), Ladu, Peare, Scarpelli (17’ st Faria Gomes), Leendertse, Airola (10’ st Peddio), Ubaldi (10’ st Fabiano), Pederzani. A disposizione: Bertone, Russu, Congia A., Weithofer. All. Marino Geppino