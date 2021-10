Derby al “Bolognini” tra Faenza calcio a Castel Bolognese

Il Faenza calcio e Castel Bolognese si affrontano oggi, domenica 24 ottobre alle 15:30, nel derby al “Bolognini”.

I biancoazzurri scenderanno in campo con un giocatore in meno: il centrocampista Tommaso Errani classe 1994, passa al Riolo Terme. E’ la seconda volta che il tecnico centrale va via da Faenza. Nella precedente occasione fece una stagione a Casola Valsenio per tornare nel 2017-18.

Nello Sparta Castel Bolognese tanti ex: Bentini, Teleman, Conti e mister Mosconi (ex giocatore del Faenza).

Arbitra il signor Leonardo Alberani di Ravenna, coadiuvato da Mattia Bissoni di Cesena e Marco Dimonti di Ravenna.