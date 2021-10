Aviators: Lugo parte piano ma poi batte Argenta 79 a 56

Manca convinzione agli Aviators nella prima parte di gara dove gli ospiti usano grinta e determinazione per colmare il potenziale divario tecnico dovuto alle diverse assenze nel proprio organico e dove i lughesi appaiono da parte loro non troppo convinti dei propri mezzi.

Usciti dallo spogliatoio dopo l’intervallo, dove probabilmente coach Casadei estrae di tasca il biglietto giusto e spiega ai suoi che per portare a casa la sfida occorrerà non cedere alla loro aggressività e soprattutto chiudere le maglie in difesa, i lughesi appaiono decisamente più convinti e determinati.

Ed è così che Argenta fattura appena 3 punti nei primi 7 minuti del terzo quarto mentre Lugo segnando con regolarità mette la gara sul giusto binario. La partita si chiude poi con un largo successo degli Aviators dove sono tutti gli under nei minuti finali ad entrare sul parquet a sancire la meritata vittoria.

TABELLINO

Aviators Lugo – Valandro, Alessandrini 2, Agatensi 17, Bardi, Baroncini 5, Silimbani 10, Ricci, Squarcia 12, Biandolino 4, Marabini 3, Arosti, Ravaioli 26. All. Casadei.

Cestistica Argenta – Federici 2, magnani 14, Cattani, Grazzi 8, Manias 5, Ndiaye, Quaiotto 18, martini 7, Malagolini, Galliera 2. All. Bacchilega.