Centro Sub Nuoto Faenza: 4 medaglie al Trofeo Riccione. Michele Busa sale di categoria e continua a vincere

È scattata la stagione di gare ufficiali degli atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000 ed è stato subito poker di medaglie. Il 10° Trofeo internazionale “Nuoto Riccione” che si è svolto nel weekend allo Stadio del Nuoto si è rivelato un meeting di altissimo livello con oltre 60 società e un migliaio di atleti.

La notizia che balza all’evidenza è che, con il salto di categoria all’insù da Cadetto a Senior, Michele Busa, 20 anni lo scorso 21 agosto, non ha perso il gusto di vincere, iniziando la stagione con il successo nei 100 metri farfalla con il tempo di 52”17.

Da applausi il “terzetto” di medaglie di bronzo composto da Francesco Fiorentini (2007, Ragazzi) nei 100 dorso, Penelope Sangiorgi (2007, Juniores) nei 100 dorso e Giada Minelli (2008, Ragazzi) nei 200 farfalla. Oltre a loro hanno conquistato la finale Nicola Alberani, Nicola Bruschi, Nicola Tramonti, Giacomo Bandini e Massimo Minardi.

“Ci sono stati validi riscontri per tutti gli atleti scesi in acqua – commenta l’allenatore Marco Fregnani -, dopo poco più di un mese di allenamenti, i ragazzi hanno mostrato già un buono stato di forma. Purtroppo abbiamo registrato qualche assenza dovuta a piccoli infortuni e ad alcuni acciacchi tipici della stagione”.

Neanche il tempo di fiatare e per le nuotatrici e i nuotatori della società di Faenza è tempo di partecipare ai 66esimi Campionati nazionali Libertas, dove saranno in gara nelle categorie Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti (Cadetti e Seniores): appuntamento dal pomeriggio di sabato 30 ottobre alla mattinata di lunedì 1 novembre alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna in vasca da 50 metri.