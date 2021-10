Riolo Terme. Rally di Romagna 2022: iscrizioni e nuova partnership

Vi confermiamo che in vista dell’edizione 2022 del Rally di Romagna le iscrizioni stanno procedendo in maniera assolutamente spedita. Sono già infatti quasi 150 gli atleti che hanno scelto la manifestazione di Riolo Terme per il prossimo anno, confermando la propria iscrizione sul sito rallydiromagna.com. Si tratta di una partenza decisamente

sprint per la prossima edizione, che in questa prima fase sta premiando l’organizzazione ormai rodata ed un territorio disegnato per la mtb.

Al momento, per quanto riguarda la divisione tra atleti italiani e stranieri, le prime iscrizioni confermano il dato del 2021; per il 35% si tratta di biker italiani, mentre quelli provenienti dall’estero si posizionano su di un complessivo 65%. Gli atleti stranieri, provenienti dall’Europa e non solo, dimostrano così, in maniera tangibile, la propria preferenza per l’Italia, e ne caso specifico per il territorio di Riolo Terme e Casola Valsenio.

Come inoltre riportato sui nostri social, è con piacere che vi segnaliamo un nuovo accordo appena concluso: LAS Helmets sarà partner tecnico della manifestazione. L’ingresso di @lashelmetsbike segna un nuovo step di crescita per il Rally, che trova nell’azienda bergamasca un partner di livello per quel che riguarda la protezione dei biker.