Cervia torna a ospitare la Coppa Italia – Trofeo Land Rover: la prima prova sabato 30 ottobre

È dedicata a Fabio Apollonio, presidente della Classe J24 recentemente scomparso, l’edizione 2021 della Coppa Italia – Trofeo Land Rover della classe stessa, in programma sul mare di Cervia fra domani e lunedì 1 novembre. Inserita nel circuito nazionale J24, la prova è organizzata dal Circolo Nautico “Amici della Vela”, che si conferma ormai tradizionalmente come uno dei sodalizi italiani più attivi in questa specifica categoria (di cui ha ospitato nel 2019 i Campionati Italiani).

La prima prova è in programma alle 14 di domani, sabato 30 ottobre; il calendario, meteo permettendo, prevede sei prove complessive nelle tre giornate di regata. Nel pomeriggio di lunedì 1, nel giardino del Circolo, è in programma la cerimonia di premiazione, con la consegna del primo trofeo “Fabio Apollonio”.

Una quindicina le imbarcazioni iscritte ad oggi, anche se il termine scade solo nella mattinata di domani. Dovrebbe essere confermata anche la presenza di “La Superba”, del Centro Vela Altura Napoli della Marina Militare Italiana: la più blasonata imbarcazione di categoria, più volte Campione Italiana ed Europea della classe J24.