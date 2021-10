Club Atletico Faenza: Lotta Olimpica, Tommaso Bosi vestirà la maglia azzurra al Campionato del Mondo U23

Continua la lunga tradizione del Club Atletico Faenza nella disciplina della Lotta Olimpica Tommaso Bosi, Campione Italiano 2021, vestirà la maglia azzurra nella categoria 60kg al Campionato del Mondo U23 che si svolgerà a Belgrado il giorno 2 Novembre.

Molte sono state le rinunce che Tommaso ha sostenuto per realizzare il suo sogno, “volontà e passione è il binomio

che ha accompagnato il percorso di questo atleta”, afferma Giovanni Morsiani Presidente del Club e Vicario della Federazione Fijlkam, ed aggiunge “Tommaso ha iniziato la lotta olimpica per gioco all’età di sei anni, attraverso il fascino della competizione e nell’ambito di un modello educativo controllato e sorretto da regole precise. Sono oltre 100 i bambini di questa fascia di età che ogni giorno frequentano i corsi di Lotta nel Club di Faenza. Ma nessuno nasce Campione. La figura del Campione è il frutto del lavoro giornaliero di una serie di attori protagonisti che hanno il compito di creare le premesse per centrare i massimi obbiettivi; uno dei principali soggetti sono le società sportive che hanno un ruolo fondamentale nella formazione del giovane talento.”