Pallamano Romagna vince contro il Bologna United

La settima giornata in serie A2 del girone B vede il Bologna United sconfitto per 19 a 28 dalla Pallamano Romagna. Il derby tra Bologna e Romagna si chiude con il 7° successo consecutivo degli arancioblu che restano in vetta alla classifica, in attesa dello scontro diretto contro Cingoli, in programma sabato 13 novembre alla palestra Cavina di Imola.

E’ un Romagna che comanda sempre il gioco contro i felsinei guidati dal coach mordanese Emanuele Panetti: a metà della ripresa il break che spezza le velleità dei padroni di casa, con Rotaru (4 gole nel frangente), Mazzanti, Dall’Aglio e Di Domenico protagonisti nel 26-15 a 10’ dalla sirena finale. E’ il massimo vantaggio di serata, con Bologna che cede l’onore delle armi.

L’emblema della vittoria sul rinnovato parquet del PalaMoratello è la prestazione nella ripresa di Martino Redaelli che chiude ogni linea di tiro ai padroni di casa: i locali perdono così, parata dopo parata, ispirazione e fiducia.

Nel primo tempo, il miglior momento per gli ospiti arriva sul 12-6 al 20’ (dopo diversi passaggi a vuoto di entrambe le squadre), con gli ospiti a segno già con 8 effettivi (Amaroli a quota 3), mentre tra i gialloneri locali segnano, in pratica, solo i fratelli Sidibe (5 complessivi) e Paltrinieri (3).

Di certo, non è la miglior prestazione del Romagna in questo avvio di campionato: per la prima volta non supera quota 30 gol segnati ed il +9 è il margine di vantaggio più risicato, seppur va sottolineato come sia stato importante tenere l’asticella dei gol incassati sotto quota 20 (finora solo all’esordio contro Prato se ne sono registrati di meno, ovvero 14).

Ora per Tassinari e soci ci saranno due settimane intere di allenamenti intensi (per via della pausa del campionato), utili per preparare al meglio la sfida casalinga contro il forte e motivato Santarelli Cingoli. Appuntamento da cerchiare in rosso in agenda: sabato 13 novembre 2021, ore 18,30, palestra Cavina di Imola.

Formazioni:

Bologna United: El Hayek, Severino, Quattromini, M.Sidibe 6, Fioretti 2, Paltrinieri 4, I.Sidibe 3, S.Panetti 1, Simiani, Lodato 1, Contini 1, Bengco 1, Bogdan, Abassi. All: E. Panetti

Pallamano Romagna: Redaelli, Mandelli, Bianconi, Amaroli 3, Albertini 2, Mazzanti 3, Chiarini 1, Bandini 3, Gollini 1, F.Tassinari 2, Lo Cicero, Tondini, Rotaru 7, Nori, Di Domenico 3, Dall’Aglio 3. All: D.Tassinari

Arbitri: Colombo e Rizzo

Settima giornata d’andata:

Bologna United-Pallamano Romagna 19-28

Verdeazzurro-Chiaravalle 28-30

Campus Italia-Camerano 28-29

Cingoli-Pescara 35-21

Lions Teramo-Prato 36-19

Casalgrande-85 S.Lazzaro 29-23

Follonica-Ambra 06.11.21

Classifica:

Pallamano Romagna e Cingoli 14, Camerano 11, Pescara e Lions Teramo 10, Chiaravalle 8, Casalgrande e Ambra* 6, 85 S.Lazzaro e Verdeazzurro 5, Campus Italia 4, Follonica* 3, Bologna United e Prato 0.

*una partita in meno.