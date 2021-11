Pietro Pezzi sul velluto, supera 3-0 la giovane Consar Ravenna in una gara a senso unico

È stato un derby giovanile senza storia, quello giocato e vinto col massimo scarto dalla Pietro Pezzi contro la Consar, match valido per la 3^ giornata del massimo campionato regionale. Il divario tecnico tra le due squadre è parso evidente fin da subito, con i ragazzi guidati da De Leonibus e Velastri che si sono limitati a gestire l’ordinaria amministrazione nei confronti dei pur giovanissimi, ma troppo arrendevoli e timorosi avversari.

Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Ciccorossi a schiacciare, Raggi e Giugni al centro e Marchini libero, la formazione iniziale scelta dagli allenatori ravennati, che nel corso della gara hanno dato spazio anche a Rambaldi e Sternini.

La Pietro Pezzi, che la scorsa giornata ha osservato il turno di riposo, dopo aver esordito con una vittoria da tre in trasferta ed essere quindi a punteggio pieno, sarà di scena nuovamente a Ravenna sabato 6 novembre, ore 18 al PalaCosta – gara valida per la 4°giornata – contro Riccione che la insegue in classifica distanziato di tre lunghezze.

Pietro Pezzi Ravenna-Consar Ravenna 3-0 (25-8, 25-12, 25-13)