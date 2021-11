Olimpia Teodora vola di nuovo in Sicilia per affrontare Aragona

Appena 10 giorni dopo la trasferta a Marsala, coincisa con la prima vittoria in campionato, l’Olimpia Teodora vola nuovamente in Sicilia per affrontare Aragona nel turno infrasettimanale di domani, mercoledì 3 novembre. Dopo il successo casalingo contro Sant’Elia le vittorie consecutive della squadra ravennate sono diventate due, entrambe conquistate senza cedere neanche un set.

Ora la squadra guidata da Coach Simone Bendandi è attesa da questa difficile trasferta al PalaMoncada di Agrigento, contro un’avversaria che nello scorso weekend è stata costretta a un forzato riposo a causa del rinvio per maltempo della gara contro Busto Arsizio.

Fischio d’inizio alle ore 20.30. Arbitri della partita saranno Denis Serafin e Nicola Traversa.



Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così la gara: “Si tratta di un impegno difficile anche dal punto di vista logistico, perché sicuramente la lunga trasferta e il viaggio in giornata un po’ peseranno sia dal punto di vista fisico che mentale. Lo sappiamo e sappiamo anche di non essere gli unici ad avere situazioni come questa, quindi non ci devono essere scuse. Andiamo a giocare contro Aragona che non ha giocato lo scorso weekend, ma non sta attraversando un buon momento. Noi invece abbiamo conquistato sei punti nelle ultime due partite e dobbiamo sfruttare l’entusiasmo di queste vittorie per continuare questo trend. Siamo una squadra molto giovane e quello che voglio è continuare ad avere un bello scambio di stimoli con la squadra. Le ragazze lavorano come delle matte in allenamento, quello che voglio è che siano anche pronte a riconoscere sempre più situazioni, anche quelle meno facili, durante la partita”.



Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Federico Chiavegatti.

Palleggiatrici: Spinello (11), Foresi (17).

Centrali: Salvatori (4), Colzi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Pomili (1), Fricano (5), Fontemaggi (6), Guasti (10), Sestini (12), Bulovic (18).

Liberi: Monaco (7), Rocchi (13).



La classifica

Banca Valsabbina Millenium Brescia 11, Omag – MT S.G. in Marignano 9, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 7*, Sigel Marsala Volley*, Olimpia Teodora Ravenna 6, CBF Balducci HR Macerata *, Volley Hermaea Olbia 5*, Green Warriors Sassuolo 4, Assitec Volleyball Sant’Elia 3*, Seap Dalli Cardillo Aragona *1, Tenaglia Altino Volley 0.

*Una partita in meno



Le altre partite della 5a Giornata di Serie A2 Girone A

Sigel Marsala Volley – Banca Valsabbina Millenium Brescia (mercoledì 3 novembre, ore 16)

Omag MT S.G. in Marignano – Green Warriors Sassuolo

Volley Hermaea Olbia – Assitec Volleyball Sant’Elia

Tenaglia Altino Volley – CBF Balducci HR Macerata

Riposa: Futura Volley Giovani Busto Arsizio.



Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”. Da quest’anno la diretta streaming del match sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube Volleyball World ( https://www.youtube.com/channel/UCNMg6XDhRZI2QzL4pWOvP_w ). È possibile consultare calendario, risultati e classifiche sul sito della Lega Volley Femminile: http://www.legavolleyfemminile.it.



