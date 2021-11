Stephanie Zizzimia e Cristian Tudor Mihaescu conquistano l’accesso agli italiani esordienti

Lo scorso 30 settembre a Castenaso di Bologna si sono svolte le qualificazione regionali valide per l’accesso alle finali dei Campionati Italiani della categoria Esordienti B. Cinque i ragazzi impegnati del C.S. Village di Ravenna, accompagnati dal tecnico Nicola Marzucco.

Stephanie Zizzimia (fino a 44kg) e Cristian Tudor Mihaescu (fino a 55kg) si sono classificati entrambi al primo posto di categoria conquistando la vittoria del Campionato regionale e il pass per la finale nazionale di Ostia (Rm) che si svolgerà il 13 e 14 novembre. Buone le prestazioni di Luca Mordini, Filippo Belletti e Gianfranco Capodieci che però non sono sufficienti per conquistare un posto sul podio.