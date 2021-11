Il J24 Marbea vince a Cervia la Coppa Italia 2021 e il I Trofeo Challenger Fabio Apollonio

Con tre parziali regolari e la vittoria nella quarta ed ultima regata disputata nel tratto di mare antistante il litorale di Cervia-Milano Marittima, il J24 Ita 450 Marbea timonato da Andrea Collina in equipaggio con il tailer Mauro Mac Lugaresi, il prodiere Francesco Valliccelli, Giulia Morigi e Bruno Baccarini si è aggiudicato la Coppa Italia 2021 e il Trofeo Challenger Fabio Apollonio.

Dopo la regata disputata con vento debole nella giornata di sabato, le tre prove della domenica e il nulla di fatto a causa delle avverse condizioni meteo del lunedì, si è, infatti, conclusa la Regata Nazionale J24 ben organizzata nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19 dal Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia.

Una ventina gli equipaggi del Monotipo più diffuso al Mondo scesi in mare: confermati, quindi, anche in questa edizione, il livello e il numero dei partecipanti provenienti da numerose Flotte, a riprova del successo di questo manifestazione e dell’ottima organizzazione e ospitalità del sodalizio cervese e della Flotta J24 della Romagna.

Al detentore del titolo tricolore, il J24 del Centro Vela Altura Napoli della Marina Militare, invece, non è bastata la doppietta di vittorie nella seconda e terza prova per conquistare il gradino più alto del podio: ITA 416 La Superba, timonato da Ignazio Bonanno (MM, 10,1,1,2) ha infatti chiuso in seconda posizione ex aequo (14 punti) con Ita 505 Jorè armato dai fratelli Alberto e Alessandro Errani (CN Cervia 5,3,2,4).

Quarto posto per i vincitori della regata d’apertura Ita 483 Percinque armato da Antonio Crisquolo (CN Marina Genova Aeroporto) e timonato da Luca Macchiarini in equipaggio con Roberta Monica Banfo, Roberto Canali e Edoardo Ghirlanda (22 punti; 1,12,4,5) e quinto per Ita 1 Jay Jay con l’equipaggio interamente costituito dai giovani velisti della Squadra Agonistica Laser del CN Cervia (27 punti; 8,7,5,7).

Nel corso della premiazione, il Presidente della Classe Italiana J24 Pietro Diamanti, ricordando che la prossima edizione della Coppa Italia si svolgerà sul Lago di Caldonazzo, ha voluto consegnare il Trofeo Challenger destinato al vincitore della Coppa Italia e istituito per ricordare il Presidente J24 scomparso lo scorso aprile, al tailer di Marbea, Mauro Mac Lugaresi, grande amico di Fabio Apollonio e con lui protagonista su Azzurra nella Coppa America del 1983.

“E’ stato un fine settimana estremamente positivo, il livello altissimo di tutti gli equipaggi e le imbarcazioni preparate alla perfezione hanno generato tantissimi ed agguerriti ingaggi in boa. Tutti gli equipaggi si sono sfidati in mare con il massimo della carica agonistica ma tutto si è svolto con estrema regolarità e professionalità: segno che il nostro caro amico Fabio ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra Classe”. ha spiegato il Capo Flotta J24 della Romagna, Massimo Frigerio, co-armatore con Viscardo Brusori e Claudio Colombi di Ita 473 Magica Fata.

“Anche a terra le serate, culminate nella splendida cena di Gala organizzata in collaborazione con la Scuola Alberghiera di Cervia “Tonino Guerra” hanno coinvolto tutti gli equipaggi in un clima festoso e divertente – ha aggiunto -. Un punto di orgoglio personale: il mio progetto per formare equipaggi giovanili sul J24 prosegue. Da quest’anno ho l’incarico di direttore sportivo del CNCAV ed in collaborazione con il nostro allenatore della squadra Laser Mirco Minotti abbiamo formato l’equipaggio del J24 JAY JAY che ci è stato donato dal nostro carissimo socio ed amico Mario Serantoni, che in questi anni ha sempre appoggiato il mio progetto. Colgo quindi l’occasione per ringraziarlo pubblicamente, nella speranza che anche altre Flotte seguano il nostro esempio. Se questo avvenisse, mi immagino un campionato Under 25 itinerante che possa svolgersi dove stazionano le Flotte utilizzando i J24 con a bordo gli armatori in qualità di sesto uomo ed in equipaggio i giovani delle squadre agonistiche”.

Gli organizzatori ringraziano l’assessora allo Sport di Cervia Michela Brunelli “per il sempre costante appoggio nell’organizzazione delle manifestazioni. Un ringraziamento speciale anche agli studenti dell’Istituto Professionale Statale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Tonino Guerra”, al Dirigente scolastico Prof.ssa Scilla Reali e a tutti i Docenti”.

Le regate disputate nella sola giornata di domenica erano valide anche come seconda tappa della prima manche del Memorial Stefano Pirini 2021-2022, il tradizionale Campionato Invernale articolato su due manche dal 24 ottobre 2021 al 13 marzo 2022. Al termine di questa seconda giornata dell’Invernale è sempre Ita 450 Marbea armato da Stefano Palazzi a condurre la classifica provvisoria. Le prossime regate sulle boe valide per la prima manche del Campionato Invernale Monotipi Memorial Pirini si svolgeranno domenica 14 novembre.