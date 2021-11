Consar RCM – Itas Trento anticipata a mercoledì 10 novembre

Per gli impegni a dicembre dei trentini nel Mondiale per club. Da sabato 6 aperta la prevendita online. Da lunedì 8 anche al PalaCosta

La società Porto Robur Costa 2030 comunica che la partita Consar RCM Ravenna-Itas Trento, inizialmente in calendario mercoledì 8 dicembre e valida per l’undicesima giornata d’andata del campionato di SuperLega, è stata anticipata a mercoledì 10 novembre, alle 20.30, sempre al Pala de Andrè, a causa degli impegni che la formazione trentina sosterrà a dicembre nel Mondiale per club. A tal riguardo sarà attiva la prevendita on line, sul circuito Vivaticket, a partire da sabato 6 novembre alle 12 e al PalaCosta nelle giornate di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 dalle 9 alle 13. Prosegue nel frattempo la prevendita per la partita contro Modena del 7 novembre sia online sul circuito Vivaticket che al PalaCosta fino a venerdì 5 novembre dalle 9 alle 13.

Prevendita per la giornata giallorossa E’ aperta anche la prevendita dei biglietti per gli abbonati, che potranno far valere il diritto di prelazione, per il match Consar RCM-Sir Safety Conad Perugia, in programma domenica 21 novembre alle 18, scelta dalla società come giornata giallorossa.

Due le ‘finestre’ di questa prevendita: fino al 5 novembre dalle 9 alle 13 e poi dall’8 al 10 novembre dalle 9 alle 13. Da giovedì 11 novembre sia online accedendo al circuito Vivaticket sia al Pala Costa negli stessi giorni e orari sarà attivata la prevendita per tutti.