Il Ravenna saluta la coppa. La buona prestazione dei giallorossi non basta per passare il turno

Si ferma il cammino in coppa Italia per il Ravenna che a Carpi va prima sotto con il più classico dei gol dell’ex firmato Raffini poi trova il pari con Ambrosini ma a dieci minuti dalla fine viene punito da Carrasco.

Ampio turnover in casa giallorossa come preannunciato da mister Dossena che dalla gara contro l’Aglianese conferma solo Haruna e Prati spostato come mezz’ala, Carpi che risponde con la formazione quasi al completo con due ex: Boccaccini e Raffini negli undici titolari. Squadre che si affrontano con rispetto e nella prima frazione non regalano particolari occasioni da gol. Prova a sbloccarla il Ravenna al 12’ con uno schema su punizione che prova a liberare Prati che manca l’impatto di un soffio. Risponde il Carpi al 38’ con l’incornata di Raffini controllata con tranquillità da un attento Salvatori, un solo minuto dopo risponde Lussignoli con un destro dal limite che sibila a pochi centimetri dal palo.

Nella ripresa si rompe subito l’equilibrio ed al 49’ è Raffini che controlla dal limite ed incrocia di destro portando in vantaggio i padroni di casa. Il Ravenna riparte subito a testa bassa cercando il pari, ma rischia al 53’ con Carrasco che spreca un contropiede pericoloso. Partita che ritorna in parità al 64’, ripartenza giallorossa con Macrì che entra in area e viene steso. Dagli undici metri si presenta Ambrosini che segna la rete dell’1-1. La partita è vivace e prima Carrasco di testa, poi lo stesso Ambrosini vanno vicinissimi alla marcatura. Il sussulto finale che vale il passaggio del turno al Carpi arriva al 82’. Errore in impostazione della difesa giallorossa e Carrasco velocissimo si inserisce in area e fulmina Salvatori. Carpi che avanza ai sedicesimi di Coppa Italia e Ravenna che abbandona il torneo e torna a concentrarsi sul campionato, forte della buona prestazione offerta dai tanti giocatori che avevano avuto meno opportunità di mettersi in mostra fino a questo momento e che hanno dimostrato di potere essere un’arma in più per mister Dossena.

TABELLINO:

Athletic Carpi – Ravenna Football Club 1913: 2-1

Coppa Italia Serie D – 2021/22 – 32esimi

Athletic Carpi: Ferretti, Togola (14′ st Tosi), Aldrovandi, Boccaccini, Calanca, Mignani, Lordkipanidze (38′ st Uni), Borgarello (19′ st Muro), Raffini, Serrotti, Carrasco. A disp.: Ballato, Montebugnoli, Bruno, Ghizzardi, Barolo, Villanova. All.: Claudio Gallicchio.

Ravenna Football Club 1913: Salvatori, Haruna, Crispino (13′ st Ercolani), Ceccuzzi (25′ st Calì), De Angelis, Nagy, Lussignoli, Prati, Mascanzoni (15′ st Saporetti), Macrì (32′ st Sylla), Ambrosini (36′ st Guidone). A disp.: Botti, Grazioli, Polvani, Antonini Lui. All.: Andrea Dossena.

Reti: 5′ st Raffini, 19′ st Ambrosini su rig., 37′ st Carrasco.

Note: Ammoniti: Calanca, Togola, Serrotti, Carrasco.