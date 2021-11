Grandi applausi per il trio Sacchi, Lippi e Zaccheroni al Teatro Moderno di Fusignano

Pubblico delle grandi occasioni al Teatro Moderno di Fusignano per la serata del 4 novembre dedicata al calcio che ha visto protagonisti gli ex ct Arrigo Sacchi, Marcello Lippi e Alberto Zaccheroni. L’evento, posto a corollario della mostra “Oltre il Sogno” dedicata al “Profeta”, è stato moderato dai giornalisti de La Gazzetta dello Sport Luigi Garlando (co-autore de La Coppa degli Immortali) e Fabio Licari. Grande assente della serata Antonio Conte, volato in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura da allenatore sulla panchina del Tottenham. Il sindaco di Fusignano, Nicola Pasi, ha fatto gli onori di casa leggendo anche un messaggio affettuoso e di grande stima rilasciato proprio da Conte, per onorare una serata non solo dedicata alle imprese ed alla figura di Sacchi, ma al calcio tutto.

Tra i presenti (quasi 400 in sala) in prima fila tanti sindaci della Bassa Romagna, oltre al sindaco di Ravenna Michele de Pascale, eccezionalmente presente. I primi cittadini sono apparsi visibilmente coinvolti e concentrati durante la serata, lasciandosi andare anche ad un breve scambio di battute con Pasi durante la presentazione dell’evento.

I tre allenatori presenti sul palco, nomi di grido del panorama nazionale e internazionale, hanno dialogato a 360° con i giornalisti de La Gazzetta dello Sport sul calcio di ieri, del presente e di domani, ripercorrendo aneddoti inerenti le carriere dei big 3 e affrontando temi legati non solo al gioco e alla tecnica, ma anche ai valori ed al significato dello sport. Diversi gli scambi di battute tra Lippi e Zaccheroni ripercorrendo i fasti vissuti assieme -seppur da rivali sulle panchine delle rispettive squadre- nel campionato di calcio Serie A.

Foto 3 di 9

















Ampio spazio nel corso della serata alla nazionale di calcio italiana, potendo contare oltretutto sulla presenza di due allenatori che hanno condotto sino alla finale di un Mondiale gli azzurri (Sacchi nel 1994, medaglia d’argento contro il Brasile e Lippi nel 2006, campione del mondo contro la Francia). Molto interesse hanno suscitato tra il pubblico gli aneddoti raccontati da Zaccheroni e Lippi sulle rispettive carriere ed avventure da allenatori in Asia, rispettivamente il primo in Giappone e in Cina il secondo. Dopo circa due ore di appassionanti testimonianze e disquisizioni sul gioco del calcio, uno scrosciante applauso del pubblico ha congedato i presenti sul palco, chiudendo al meglio un evento che contribuisce alla ripartenza di Fusignano dopo quasi due anni molto sofferti causa pandemia Covid-19.

Arrigo Sacchi, appena sceso dal palco dopo lo spettacolo che lo ha visto protagonista, ha dichiarato: “La serata è andata molto bene e spero che il pubblico l’abbia trovata interessante. Fa molto piacere ricevere tutto questo affetto dalle persone”. “Una festa tra amici e una celebrazione alla carriera di Arrigo e alla sua mostra. – afferma Zaccheroni – Un onore e un piacere essere qui, anche Marcello Lippi è felice di aver partecipato. Sala gremita, grande interesse e attenzione da parte del pubblico”.

Foto di Gianni Zampaglione.