Il 6 novembre Faenza calcio affronta Massa Lombarda allo stadio “Dini e Salvalai”

Dopo la larga vittoria di domenica scorsa, il Faenza calcio affronta in anticipo sabato 6 novembre la trasferta di Massa Lombarda allo stadio “Dini e Salvalai” (ore 18). Un incontro difficile contro una squadra ambiziosa, che vedrà un prologo alle 15 allo stadio “Bruno Neri” quando si affronteranno le formazioni Under 19 Juniores delle due società.

Nel Faenza tutti a disposizione, ad eccezione degli attaccanti Pioppo, che si è infortunato nel match precedente, e Mihail Galatanu, giovane della Juniores ancora sulla via del recupero dopo l’intervento al crociato. Ad arbitrare la partita il signor Marco Sartoni di Lugo di Bologna, coadiuvato da Alessandro Guizzardi di Lugo e Andrea Samaritani di Ravenna.

Diversi gli ex nel Massa Lombarda: il portiere Lusa, l’attaccante Tosi, il ds Menghi, giocatore a Faenza un anno con Gavella allenatore 1994-95. Nel Faenza l’ ex è il mister Nevio Valdifiori, allenatore a Massa Lombarda nella sua terza esperienza in panchina dopo San Pancrazio e Russi terminata la carriera di calciatore. Poi sarebbero venuti gli anni di Imolese e Cs Pietro in C2 e tutto il resto.