Il 6 novembre l’OraSì Ravenna affronta l’Eurobasket Roma a Veroli

Prima trasferta stagionale fuori Regione per l’OraSì Ravenna, che dopo i viaggi a Cento e Ferrara scenderà a Veroli (FR) per affrontare l’Eurobasket Roma nella sesta giornata del campionato LNP di Serie A2. Palla a due domani, 6 novembre, ore 17, al “PalaCoccia”. I capitolini, dopo gli stop con Nardò e Scafati, hanno vinto le ultime tre partite contro Chieti e Latina (fuori casa) e contro Fabriano tra le mura amiche. Il prepartita nelle parole di coach Alessandro Lotesoriere e di Alessandro Simioni.

“Veniamo da una settimana di allenamenti a ranghi ridotti – commenta il coach giallorosso – ma questo non ci ha impedito di lavorare sulle cose che fanno ancora parte del nostro processo di crescita e sui concetti che vogliamo mettere in campo sabato. Affrontiamo una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma e che da quando ha recuperato alcuni giocatori ha ottenuto tre vittorie importanti, di cui due fuori casa. Una squadra costruita bene, che ha un’identità ben precisa, con tante situazioni che hanno una continuità con la loro cavalcata dello scorso anno che li ha portati alla semifinale playoff. Noi dovremo essere bravi ad avere il giusto approccio e a saper reagire in maniera veloce ed efficace alle difficoltà che si presenteranno nel corso della gara”.

“Ci aspetta una trasferta impegnativa contro una squadra tosta che arriva da tre vittorie consecutive – aggiunge il centro dell’OraSì – In settimana abbiamo lavorato sulle cose che non ci sono riuscite bene domenica scorsa e sabato dovremo essere bravi a farci trovare pronti, cercando di partire bene e di imporre il nostro ritmo”.

Diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).