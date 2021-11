Olimpia Teodora Ravenna in campo a Collemarino per prolungare la striscia positiva

Torna in campo nel pomeriggio di domani, sabato 6 novembre, la squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora, che sarà impegnata alle ore 17.30 sul campo della Nuova Pallavolo Collemarino, frazione del comune di Ancona. Le giovani ravennati, che con 9 punti si trovano in solitaria in vetta Girone H del campionato, hanno vinto le prime tre partite concedendo un solo set alle avversarie, e cercheranno di prolungare la striscia positiva in una trasferta ostica, contro una squadra neo promossa, ma che nell’esordio casalingo è stata capace di strappare un punto contro la forte Faenza.

Il fischio d’inizio del match è in programma per le ore 17.30 di domani, sabato 6 novembre, al Palasport Flavio Brasili di Collemarino (AN). Arbitri della gara saranno Andrea Morelli e Alessandra Di Virgilio.

La classifica

Olimpia Teodora Ravenna 9, Teodora Torrione Ravenna 8, Fenix Faenza 7, Fatro Ozzano *, Calanca Persiceto 6, Moma Anderlini Modena *, VTB Berna Bologna 3*, Apav BCC Fano, Nuova Pallavolo Collemarino, Retina Cattolica Volley 1, Volley Academy Sassuolo 0.

*Una partita in meno

Le altre partite della 4a Giornata di Serie B2 Girone H

Fenix Faenza – Fatro Ozzano (domenica 7 novembre, ore 17)

Apav BCC Fano – Moma Anderlini Modena (sabato 6, ore 17.30)

Volley Academy Sassuolo – VTB Berna Bologna (sabato 6, ore 20.30)

Calanca Persiceto – Teodora Torrione Ravenna (sabato 6, ore 21)

Riposa: Retina Cattolica Volley