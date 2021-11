Dopo la bella vittoria di mercoledì sera in casa di Aragona per 3-1, che ha allungato a tre la striscia di successi consecutivi, l’Olimpia Teodora torna in campo dopo neanche quattro giorni per affrontare, tra le mura amiche del PalaCosta, la Volley Hermaea Olbia.

La squadra ravennate, grazie ai 9 punti conquistati nelle ultime tre partite, ha scalato la classifica fino al terzo posto, anche se deve ancora scontare il turno di riposo, in programma nella prossima giornata. Le ragazze guidate da Coach Bendandi, nonostante il tour de force della settimana appena conclusa, spezzata dalla lunga trasferta in Sicilia, non vogliono però fermarsi e cercheranno di mettere in campo al PalaCosta tutti i progressi mostrati nelle ultime settimane.

Fischio d’inizio alle ore 17 di domani, domenica 7 novembre. Arbitri della partita saranno Anthony Giglio e Marta Mesiano.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così la gara: “Siamo all’ultimo impegno di una settimana molto intensa e purtroppo abbiamo avuto poco tempo per allenarci e preparare questa partita. Oltre al lungo viaggio abbiamo dovuto gestire la grande stanchezza, sia fisica che mentale, e qualche acciacco, quindi non abbiamo potuto curare certi particolari del nostro gioco.

Sarà un match difficile perché incontriamo una squadra che ha bisogno di punti, ma noi abbiamo una striscia positiva da prolungare, per confermare il buon lavoro che stiamo facendo e quello che le ragazze si stanno guadagnando. Fortunatamente settimana prossima abbiamo il turno di riposo che ci aiuterà nel riprendere le forze, adesso dobbiamo però pensare a questa partita che per noi è molto importante”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Federico Chiavegatti.

Palleggiatrici: Spinello (11), Foresi (17).

Centrali: Salvatori (4), Colzi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Pomili (1), Fricano (5), Fontemaggi (6), Guasti (10), Sestini (12), Bulovic (18).

Liberi: Monaco (7), Rocchi (13).

La classifica

Banca Valsabbina Millenium Brescia 14, Omag – MT S.G. in Marignano 12, Olimpia Teodora Ravenna 9, CBF Balducci HR Macerata 8*, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 7**, Sigel Marsala Volley*, Volley Hermaea Olbia 6*, Green Warriors Sassuolo 4, Assitec Volleyball Sant’Elia 5*, Seap Dalli Cardillo Aragona *1, Tenaglia Altino Volley 0.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Le altre partite della 5a Giornata di Serie A2 Girone A

CBF Balducci HR Macerata – Futura Volley Giovani Busto Arsizio (sabato 6 novembre, ore 18)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Omag MT S.G. in Marignano

Tenaglia Altino Volley – Seap Dalli Cardillo Aragona (domenica 7, ore 15)

Assitec Volleyball Sant’Elia – Sigel Marsala Volley (domenica 7, ore 15)

Riposa: Green Warriors Sassuolo

Biglietteria

La biglietteria del PalaCosta, p.zza Caduti sul Lavoro 13, Ravenna, aprirà alle ore 15.30, mentre i cancelli del palazzetto apriranno alle ore 16. Prezzi dei biglietti:

INTERO -> €12

RIDOTTO (Over 65, 12-18 anni) -> €8

RIDOTTO (Under 12) -> €5

I tagliandi restano anche disponibili in prevendita (con maggiorazione del prezzo di € 1) sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/biglietto/olimpia-teodora-assitec-volleyball-sant-elia/168218 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ) fino alle 12 di domenica.

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

Da quest’anno la diretta streaming del match (commento di Marco Ortolani) sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube Volleyball World ( https://www.youtube.com/channel/UCNMg6XDhRZI2QzL4pWOvP_w ) al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=HOVlhQ39Sxc