Grande affluenza al Memorial Tullio Bolognini: tanti giovani judoka premiati

Dopo una lunga pausa di gare e manifestazioni giovanile il Team Romagna Judo, sabato 6 novembre, ha organizzato il “Memorial Tullio Bolognini 33/34° Trofeo Romagna” al Palazzetto dello Sport di Castel Bolognese.

Questo grande evento dedicato ai giovani judoka e prima manifestazione regionale, ha avuto un affluenza di oltre 100 presenze.

“La nostra Associazione Sportiva nata nel 1972 si fa portavoce e promotrice di questa disciplina, sia nel settore propedeutico che in quello agonistico”, dichiarano dalla società.

Il Presidente del Team Romagna Judo, Maestro VII Dan Paolo Berretti, con grande entusiasmo ha organizzato questo evento ed è rimasto molto soddisfatto nel vedere la partecipazione di 10 società e dei sorrisi dei piccoli judoka nel ricevere la medaglia.

Il prossimo appuntamento per gli atleti del Team Romagna Judo sono le finali di Campionato Italiano Juniores che si svolgeranno a Lido Di Ostia il 20/21 novembre.

Il Team Romagna Judo svolge la sua attività a LUGO Palestra EX Enal via Emadi 20 il Lunedì-mercoledì-venerdì dalle 16.45 corso bambini 18.00 corso ragazzi 19.30 adulti. A breve inizierà un corso di difesa personale. A Castelbolognese Palazzetto dello Sport Via donati, il lunedi – marterdi – giovedì dalle 18.00 corso bambini 19.15 corso ragazzi.