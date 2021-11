Consar RCM contro Itas Trentino: un altro duro ostacolo da scalare

Domani sera, al Pala de Andrè, Goi e compagni giocano la terza partita in otto giorni contro un’altra big della SuperLega, quell’Itas Trentino vincitore due settimane fa della Supercoppa italiana. E’ l’anticipo dell’undicesima giornata. Coach Zanini: “Voglio che la mia squadra cominci a sfruttare le occasioni che capitano”

“Dobbiamo cercare di diventare più concreti, più bravi a sfruttare le occasioni che ci creiamo”. Dalle parole di Emanuele Zanini, coach della Consar RCM, traspare chiaro come l’amarezza per l’andamento del match di domenica contro Modena non sia del tutto svanita. Soprattutto l’esito del terzo set, dove Ravenna si è vista annullare quattro set ball, è stato difficile da digerire. Ma in casa ravennate non c’è stato molto tempo per riflettere su questo. Per la Consar RCM Ravenna è già tempo infatti di tornare in campo, tre giorni dopo la sfida contro Modena. Ed è un altro ostacolo molto alto quello che Goi e compagni proveranno a superare domani sera (si gioca alle 20.30, direzione di gara affidata a Cerra di Bologna e Rossella Piana di Carpi, diretta su Volleyball World Tv): l’Itas Trentino, vincitrice poche settimane fa della Supercoppa italiana. E’ l’anticipo del match dell’undicesima giornata, previsto per l’8 dicembre, determinato dagli impegni che il sestetto di Lorenzetti avrà il mese prossimo al Mondiale per club. E’ la terza di sette partite che costellano il novembre della Consar RCM.

“Ci portiamo dietro l’amarezza dell’andamento del match con Modena – spiega coach Zanini – mentre si sa che le vittorie portano entusiasmo, energia, nuova linfa che a noi mancano adesso anche perché stiamo giocando ogni tre giorni e alle porte c’è un’altra partita dall’altissimo coefficiente di difficoltà. Poi è vero che la continuità non ce l’hanno nemmeno le grandi squadre in questa fase della stagione, figuriamoci le altre”.

Anche il match contro Modena come quello precedente contro Monza ha fatto vedere che come si è sensibilmente alzato il livello, la Consar RCM è stata in grado di adeguarsi offrendo lunghi momenti di gioco e di intensità agonistica. “In allenamento stiamo lavorando tantissimo su tutte le situazioni – conferma il coach – ma in questo momento specifico con tutti questi impegni ravvicinati abbiamo poco tempo per allenare qualsiasi cosa. Ma la mia squadra sta crescendo e mi attendo altri passi in avanti su questo versante”.

Per il pubblico ravennate la gara di domani sera sarà l’occasione per salutare tre ex giallorossi in una volta sola: Cortesia e Lavia, già tornati da avversari al de Andrè dopo la loro esperienza a Ravenna, e Pinali. Per l’opposto azzurro sarà la prima volta dall’altra parte della rete. Per la partita di domani sera è attiva la prevendita sia online attraverso il circuito Vivaticket sia al PalaCosta domani dalle 9 alle 13. Biglietterie del Pala de Andrè aperte dalle 18.30.

Domani dalle 9 alle 13 è anche l’ultimo giorno in prevendita di prelazione degli abbonati per il match Consar RCM-Sir Safety Conad Perugia, in programma domenica 21 novembre alle 18, scelta dalla società come giornata giallorossa. Da giovedì 11 novembre sia online accedendo al circuito Vivaticket sia al Pala Costa negli stessi giorni e orari sarà attivata la prevendita per tutti.