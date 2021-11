Incetta di risultati per gli Arcieri Bizantini al Trofeo Città di Riccione

Ottimo fine settimana per gli Arcieri Bizantini Ravenna che, sabato 6 e domenica 7 novembre, al “4° Trofeo Città di Riccione” fanno incetta di risultati. A farla da padrone è la categoria arco nudo con due podi individuali e uno di squadra.

Ottimo risultato per Simone Pizzi che domina la classifica dell’arco nudo master maschile conquistando la medaglia d’oro con il punteggio di 511 (250+261). Niente da fare per l’individuale degli altri due Bizantini in gara, Marcello Tozzola e Franco Bordoni, che si piazzano rispettivamente al 4° posto con 479 (240+239) e al 7° posto con 454 (232+222).

Ma se è vero che l’unione fa la forza, la squadra composta proprio da Pizzi-Tozzola-Bordoni si aggiudica la medaglia d’oro per la categoria master maschile con il punteggio di 1.444 (511+479+454) davanti alla compagnia Sagitta Arcieri Pesaro.

Sul fronte femminile medaglia d’argento invece per Angela Padovani per la categoria master femminile con il punteggio 476 (230+246). Due podi arrivano anche dalle altre divisioni, l’arco olimpico e l’arco compound.

Per l’arco OL medaglia d’oro per Marcello Tozzola nella categoria master maschile con il punteggio di 568 (292+276).

In scia con i risultati della scorsa settimana Denis Costantini migliora il suo punteggio ottenendo una medaglia di bronzo con il punteggio di 577 (291+286) nell’arco Co senior maschile che gli vale come record personale e nuovo record di compagnia della categoria.

Per l’OL senior femminile 5° posto per Concettina Palmiero con 473 (236+237).