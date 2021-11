Derby inedito tra Faenza calcio e Riolo Terme

Il Faenza calcio torna allo stadio “Bruno Neri” 14 novembre ore 14.30 dopo la sconfitta a Massa Lombarda, per affrontare il Riolo Terme. Tutti a disposizione, ad eccezione degli attaccanti Pioppo, che partirà dalla panchina, e Mihail Galatanu, giovane della Juniores ancora sulla via del recupero dopo l’intervento al crociato.

Dubbi anche per Conti, reduce da infortunio muscolare. Fondata nel lontanissimo 1907, il Riolo Terme ha affrontato il Faenza calcio tantissimi anni fa in campionati ufficiali. Il derby di metà novembre rappresenta quindi quasi un inedito. Dopo essere sceso fino in Terza Categoria nel 2006, la compagine giallorossa ha stazionato tra Seconda e Prima, per poi conquistare una entusiasmante doppia salita fino in Promozione dove sta disputando la terza stagione dopo le due precedenti interrotte dalla pandemia. L’obiettivo della società presieduta da Roberto Cavina è di ottenere la salvezza. Per questo la squadra è stata ridisegnata con diverse conferme, ma numerose novità, per creare un mix tra giovani ed esperti.

Breve è stato il passaggio del bomber Denis Bali, che tornato in rosa a settembre, ha lasciato il gruppo per esigenze lavorative e familiari e quindi non sarà temuto ex della partita, visto che fu goleador del Faenza in Eccellenza e in Promozione nella stagione 2014/15 della immediata risalita con Alberto Fiorentini. Non ci sarà neppure Tommaso Errani arrivato a inizio mese da Faenza, che è squalificato. L’unico ex in campo quindi l’esterno Niccolò Venturi, in biancoazzurro tantissimi anni fa (poi Castel Bolognese, Solarolo, Lavezzola e Bagnacavallo).

Ad arbitrare la partita il signor Giorgio Previdi di Modena, coadiuvato da Enrico Cereti e Marco De Paoli di Cesena.