Futsal. Derby ravennate per la vetta, sabato c’è Alfonsine-Mernap Faenza

Dopo appena sei giornate il campionato di calcio a cinque di serie C2 presenta il primo scontro decisivo della stagione. Sabato pomeriggio 13 novembre infatti la Mernap Faenza, capolista imbattuta del girone B regionale, affronterà in trasferta l’Alfonsine, seconda della classe distante tre punti. I rossoneri di mister Ghera arrivano alla sfida con il morale altissimo dopo la confortante vittoria per 3-2 contro il Gatteo ed intendono allungare la propria striscia di imbattibilità.

“La gara con il Gatteo ci è servita per migliorare alcune situazioni di gioco – ha spiegato alla vigilia il tecnico dei rossoneri -, e credo che contro l’Alfonsine ci presenteremo nella migliore condizione possibile. Affrontiamo una squadra ben organizzata e con tanti giocatori d’esperienza e di certo sarà una partita vivace e combattuta. Dovremo giocare come sempre al massimo, mostrando quella determinazione che ci ha permesso di occupare l’attuale posizione in classifica.

Sappiamo che con una vittoria riusciremmo a compiere un altro importante passo avanti sulle inseguitrici e potrebbe essere cruciale a questo punto della stagione accumulare un buon vantaggio visto che successivamente le nostre avversarie saranno attese da scontri diretti. Noi comunque penseremo soltanto a noi stessi e al nostro calendario. Vogliamo mantenere altissimo il livello della concentrazione”.

Il match si disputerà alla Palestra Alfonsina Strada di via Murri ad Alfonsine alle 18.30.

Il programma della settima giornata.

Only Sport Alfonsine – Mernap Faenza;

Polisportiva 1980 Bertinoro – Città del Rubicone;

Gatteo – Rossoblu Imolese;

Sassoleone – Erba 14 Riolo Terme;

Dragons Rimini – Futsal Bellaria

CLASSIFICA Mernap 18; Alfonsine 15; Gatteo e Rossoblu Imolese 12; Polisportiva 1980 Bertinoro 9; Città del Rubicone 8; Erba 14 Riolo Terme 6; Bellaria e Dragons Rimini 4; Sassoleone 0.

COPPA EMILIA ROMAGNA Sono stati resi noti il calendario e la formula della Coppa Emilia Romagna di serie C2. Le 21 squadre partecipanti sono state divise in sette gironi da tre formazioni ciascuno che si sfideranno in gare di sola andata: le sette prime e la migliore seconda si qualificheranno ai quarti di finale. La Mernap ? stata inserita nel girone F insieme all’Erba 14 Riolo Terme e al Gatteo. Il calendario dei faentini:

sabato 11 dicembre Mernap Faenza – Erba 14 Riolo Terme;

sabato 15 gennaio Ceisa Gatteo – Mernap Faenza

Lo scorso anno, prima della sospensione della stagione, la Mernap Faenza aveva superato il turno a punteggio pieno.