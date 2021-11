L’OraSì Ravenna ospita Chieti nella settima giornata di campionato

L’OraSì Ravenna torna al Pala De André per affrontare la Lux Chieti (palla a due alle ore 18).

A presentare la sfida, valida per la settima giornata del campionato di serie A2 LNP, il coach giallorosso Alessandro Lotesoriere e il lungo statunitense Lewis Sullivan.

Alessandro Lotesoriere: “Affrontiamo con grande rispetto Chieti, una delle squadre più in forma del momento, con un’identità ben definita grazie al lavoro fatto dal suo allenatore. Sono reduci da tre vittorie consecutive, hanno giocato partite solide e sono rimasti uniti nelle difficoltà, producendo anche rimonte convincenti come contro Chiusi. Il loro marchio di fabbrica è la capacità di alternare varie difese e anche dal punto di vista motivazionale sono costruiti bene, presentando un giusto mix tra giocatori che hanno voglia di affermarsi ed altri che hanno voglia di riscatto. Sarà una partita piena di insidie, si tratta di uno scontro diretto in casa e il supporto del nostro pubblico sarà per questo ancora più importante. Noi dobbiamo essere bravi ad arrivarci con il giusto approccio e la giusta energia, cercando di sopperire ai grossi problemi che abbiamo avuto in settimana che ci hanno costretto a lavorare con un roster decimato. Speriamo di recuperare tutti gli effettivi contando sulla loro volontà di scendere in campo, pur sapendo che non saranno al 100%”.

Lewis Sullivan: “Anche contro Chieti dovremo partire dalla difesa. Dovremo giocare una partita solida ed essere bravi ad adattarci a ciò che succederà in campo, senza tralasciare i dettagli e senza rinunciare al nostro gioco. Sarà importante la spinta del pubblico, come lo è sempre stato finora”.

Chi si presenterà ai botteghini del Pala de André con il pettorale della Maratona di Ravenna città d’arte su qualsiasi distanza (10, 21 e 42 km) avrà diritto ad un biglietto per la partita al prezzo speciale di 10 euro.

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/), con aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).