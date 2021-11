Alfonsine – Diegaro. L’Alfonsine si presenta in 7. Dopo 30 minuti restano in 6. L’arbitro decreta la fine della partita

Ieri, sabato 13 novembre, sul campo del San Zaccaria si è disputato il match del campionato di Eccellenza C tra Alfonsine e Diegaro. La partita è terminata con la sconfitta dell’Alfonsine, ma a lasciare l’amaro in bocca ai sostenitori non è stato il risulto ( 0-3 ) bensì il fatto che in campo siano scesi solo 7 giocatori ( il numero minimo consentito), a causa di varie defezioni e influenza. Negli spogliatoi dell’Alfonsine solo Zanchini, Niang, guyè, Pellegrino, Mamadou, Durandi, Stroccio.

Al 30’ del 1’ tempo la situazione è precipitata: il numero 7 dell’Alfonsine si infortuna e la squadra rimane in 6. L’arbitro, nel rispetto del regolamento, decreta la fine della partita sul 3-0, per il Diegaro.