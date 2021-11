Mernap corsara ad Alfonsine, continua l’imbattibilità ed è fuga

E sono sette. La Mernap Faenza vince ancora, questa volta 3-4 in casa dell’Alfonsine, resta imbattuta e vola a sei punti di distanza dalla sua diretta inseguitrice in classifica.

Se la partita contro il Gatteo era stata la più combattuta per occasioni create, quella disputata sabato pomeriggio alla palestra ‘Alfonsina Strada’ è stata certamente quella più emotivamente difficile da affrontare, per via del risultato per lunghi tratti in equilibrio e soprattutto per il crescendo di episodi che avrebbero potuto fare saltare gli schemi.

Invece i faentini sono stati impeccabili, creando e ben sfruttando le proprie occasioni dall’inizio alla fine della partita. I locali sabato pomeriggio per quasi tutta la partita hanno lasciato il pallino del gioco ai faentini e si sono ben chiusi in difesa per sfruttare al meglio le dimensioni del proprio campo di gioco. Anche per questo motivo gli spettatori presenti hanno dovuto attendere ben 22’ prima di assistere ad un gol.

A sbloccare la partita ci ha pensato Rezki con una precisa conclusione a fil di palo che si è insaccata alla destra del portiere biancazzurro Dieng. Al 28’ un fallo al limite dell’area fischiato in favore dell’Only Sport Alfonsine ha consentito a Varietà di riequilibrare le sorti della gara e così la Mernap, dopo tanto possesso palla e tante occasioni create, e gli Alfonsinesi, dopo tanto contenimento e dopo alcune ripartenze, sono rientrate negli spogliatoi con il risultato in perfetta parità.

Nella ripresa però la veemenza agonistica dei padroni di casa è stata pagata a caro prezzo, visto che al 10’ i falli fischiati dal direttore di gara erano già 7 di cui 5 solo ai biancoazzurri. I manfredi hanno conquistato nuovamente il vantaggio al 15’ con Hassane che ha punito la tenace difesa dell’Alfonsine con un potente tiro centrale dalla distanza.

Il vantaggio tuttavia è durato solo 3 minuti visto che al 18’ e al 19’ prima Benedetti e poi Barbieri hanno capovolto i risultato. L’episodio chiave tuttavia si è registrato al 20’ quando uno scontro di gioco ha costretto il portiere dell’Alfonsine a lasciare il campo per infortunio. La Mernap di Ghera dal canto proprio ha continuato a macinare gioco e occasioni fino al 25’ e al 29’ quando altri due falli dell’Alfonsine hanno consentito ad Hassane di siglare dal dischetto del tiro libero una doppietta fatale che è valsa la vittoria della Mernap e la fuga dei faentini in classifica.

Il tabellino

Alfonsine 3-4 Mernap

ALFONSINE: Dieng, Borrielli, Prezioso, Manarese, Barbieri, Cicognani, Mongardi, Golfera, Benedetti, Zorzetto, Varietà, Angelini.

MERNAP FAENZA: Pagliai, Maski, Caria, Hassane, Zin Dine, Rezki, Zaniboni, Gramigna, Moustadrif, Ferri, Chiadini, Negri.

Marcatori: 22’pt Rezki (M), 28’ pt Varietà (A), 15’ st, 25’ st e 29’st Hassane (M), 18’ Benedetti (A), 19’ Barbieri (M),

Ammoniti: Zorzetto (A), Rezki (M), Moustadrif (A), Barbieri (A).