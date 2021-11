Il pugile ravennate Francesco Bacchereti medaglia d’oro nella categoria dei Pesi medi 75kg ai Campionati regionali

Si sono svolti allo sferisterio di Bologna, da venerdì 12 a domenica 14 novembre, i Campionati regionali elite di pugilato “Senza caschetto protettivo”. Alla massima rassegna regionale la società sportiva Ravenna Boxe era presente con il ventitreenne Francesco Bacchereti che ha vinto la medaglia d’oro nella categoria dei pesi medi 75kg.

Il pugile, allenato dai tecnici Alberto Servidei e Mara La Neve, nei quarti ha vinto il derby giallorosso con James Polveri (Gordini Boxe Ravenna), in semifinale ha superato per wo Olomu Nosa (Salus et virtus Piacenza) ed in finale si è imposto ai punti dimostrando grande carattere contro Soliman Ashraf (Olympia Carpi).

Con questo successo Bacchereti si è aggiudicato la possibilità di partecipare ai prossimi campionati italiani assoluti che si svolgeranno nel mese di dicembre in Toscana.