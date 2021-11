RAVENNA FC, coupon per i primi ad entrare al Benelli: in omaggio 205 bottiglie di Bizantina Ravenna Craft Beer

L’abbinamento birra e partita di calcio è un grande classico e nella scorsa stagione una simpatica iniziativa, il “Beer Counter”, aveva legato Bizantina Ravenna Craft Beer al Ravenna FC, con il partner giallorosso che metteva in palio due litri di birra per ogni gol segnato dalla Ravenna FC. Un premio che nella passata stagione non è stato riscosso, ma che non è stato dimenticato, anzi non ci poteva essere migliore occasione del derby con il Forlì per omaggiare i fedelissimi giallorossi.

Saranno infatti messi in palio 205 buoni ai primi che entreranno allo stadio Benelli domenica 21 novembre (Ravenna-Forlì, ore 14,30) in occasione della partita e che permetteranno ai fortunati di poter ritirare una bottiglia da 33 cl dell’ottima birra artigianale prodotta da Bizantina Ravenna Craft Beer. Per ricevere l’omaggio, sarà sufficiente presentare il coupon ricevuto allo stadio al Darsenale e ritirare la propria bottiglia. Un gustoso motivo in più per non mancare domenica al Benelli.