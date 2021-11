Serie B2. La capolista Olimpia Teodora Ravenna impegnata nell’ostica trasferta di S. Giovanni in Persiceto

La vittoria 3-1 nel derby romagnolo ha allungato a cinque la striscia di successi consecutivi delle giovani ravennati in un avvio di stagione davvero super che vede la squadra guidata da Coach Andy Delgado guidare la classifica del Girone H a punteggio pieno.

Il fischio d’inizio del match è in programma per le ore 21 di , 20 novembre, al Palazzetto Consortile di San Giovanni in Persiceto, dove le padrone di casa della Calanca Persicetana Volley sono finora imbattute in questa stagione. Arbitri della gara saranno Iacopo Sala e Filippo Ferrari.