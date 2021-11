Dopo tre vittorie, il campionato del Romagna RFC riparte dalla trasferta a Prato

Dopo due settimane di riposo, il Romagna RFC ritorna in campo per la prova sul campo dei Cavalieri, in programma domani domenica 21 novembre alle 14.30 allo Stadio Chersoni di Prato. La striscia di tre vittorie in altrettante gare disputate ha dato la giusta carica al giovane gruppo romagnolo, finora protagonista di un buon avvio di campionato. Ma siamo ancora all’inizio di una stagione che si sta confermando ricca di incognite e in cui c’è da fare i conti con avversari ambiziosi e determinati a fare bene, a partire dal Prato.

Dopo il passo falso nella gara di esordio, il Prato infatti ha inanellato un tris di successi che lo ha collocato al secondo posto a quota 15 punti, uno in più del Romagna (che avendo già osservato il proprio turno di riposo ha disputato una gara in meno).

L’unico precedente confronto tra le due squadre risale alla stagione 2019-20, poco prima della pandemia da Covid, e ad aggiudicarselo fu la formazione toscana (finì 32-25): l’occasione per la rivincita arriva dunque a distanza di quasi due anni e i galletti proveranno a giocarsela. “Abbiamo lavorato bene in queste settimane, vediamo quale sarà la risposta della squadra al ritorno in campo dopo la pausa e come interpreteremo questa partita con un avversario ostico e ben organizzato”, commenta il tecnico Simone Luci, “Sappiamo che quella con il Prato non sarà una partita facile, ma sappiamo anche che ogni partita è una storia a sé, che va preparata minuziosamente e affrontata senza troppe ansie, rimanendo concentrati sui nostri obiettivi e sul nostro percorso di crescita: un percorso iniziato ormai 4 anni fa e di cui ora iniziamo a raccogliere i frutti. I buoni risultati di questo inizio campionato vengono da lì, passano anche dalle sconfitte e dalle difficoltà che abbiamo incontrato nel primo anno di Serie A, che sicuramente ci hanno aiutato a crescere. È con questo spirito che stiamo affrontando questo campionato, senza ambizioni e ansie legate alla classifica, ma con umiltà e con la volontà di andare avanti con il nostro progetto, di migliorarci facendo un passo alla volta e potendo contare sulla forza del nostro gruppo.”

Per la partita con il Prato sono convocati i seguenti giocatori: Babboni, Baldassarri, Bastianelli, Buzzone, Cesari, Coppola, Di Franco, Fantini, Gallo, Giannuli, Gigante, Greene, Lamptey, Lepenne, Manuzi, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Onofri, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Urbinati, Vincic. Arbitro dell’incontro: Giorgio Sgardiolo (RO).