Olimpia Teodora Ravenna va in trasferta a Brescia, contro una delle corazzate della Serie A2

Dopo aver strappato un punto nell’ostico confronto casalingo contro Busto Arsizio nel turno infrasettimanale, l’Olimpia Teodora torna in campo per un’altra difficile sfida. La squadra ravennate sarà infatti di scena in trasferta, domani, domenica 21 novembre (ore 17), a Brescia, contro una delle corazzate della Serie A2. Nelle file della squadra lombarda, alla vigilia del campionato da molti considerata la favorita al successo, e ora seconda in classifica, tra l’altro, una grande ex: Rachele Morello, protagonista nella scorsa stagione dell’emozionante cammino dell’Olimpia Teodora, fermatosi solo alla semifinale playoff. Arbitri della partita saranno Luca Cecconato e Sergio Jacobacci.

Coach Simone Bendandi introduce così la gara: “Chiudiamo un’altra settimana con ritimi intensi e pochi allenamenti, e lo facciamo andando ad affrontare una partita difficile, contro una squadra completa in tutti i reparti, con giocatrici che hanno giocato in A1. Sarà una bella battaglia, molto impegnativa per noi, perché loro si meritano totalmente la posizione in classifica che hanno. Andiamo comunque in trasferta con la voglia di giocarcela com’è naturale che sia e daremo tutto per guadagnare più punti possibili. Dobbiamo prima di tutto rimanere centrati su di noi perché, anche se siamo ancora un po’ incerottati e in situazione non ottimale, le ultime partite hanno dimostrato che abbiamo alzato l’intensità del nostro gioco e la costanza nel tenere il campo. Quello che mi sta piacendo è soprattutto il carattere e la voglia di lottare che ci stiamo dimostrando. Siamo una squadra che difende tanto e dovremo mantenere il nostro livello di muro e difesa. Inoltre ultimamente stiamo lavorando bene in battuta e dovremo continuare a farlo per costringere Lele (Morello, ndr) a giocare in situazione di palla non perfetta, altrimenti sarà difficile contenere le loro attaccanti”.

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”. Da quest’anno la diretta streaming del match è disponibile gratuitamente sul canale YouTube Volleyball World ( https://www.youtube.com/channel/UCNMg6XDhRZI2QzL4pWOvP_w ) al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=l3jm88CTEjw

In foto l’ultima partita casalinga contro Busto Arsizio (Foto Daniele Ricci)