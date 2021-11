Soddisfazioni internazionali per la scherma romagnola: a portarle è Matteo Galassi del Circolo della Spada Cervia

Soddisfazioni internazionali per la scherma emiliano-romagnola. A portarle è Matteo Galassi, che conquista un brillante secondo posto nella prova di spada Under 17 disputata a Grenoble il 20 novembre. Il giovane atleta del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima si ferma solo in finale, sconfitto nel derby azzurro contro il lombardo Giacomo Pietrobelli, col punteggio di 15-13.

In semifinale, Galassi aveva superato il britannico Alex Brooke per 15-11, arrivando così all’atto finale di una gara con ben 226 partecipanti. In precedenza aveva sconfitto l’americano Kent Iyoki per 15-5 ai quarti e il rumeno Rares Marghescu per 15-9 agli ottavi.