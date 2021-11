Contro i campioni d’Italia della Lube non c’è scampo per la Consar RCM

Un buon secondo set, la miglior versione stagionale di Vukasinovic, recuperato dall’attacco febbrile, nei primi due parziali (86% e 80% di positività in attacco), la regolarità di Klapwijk, tornato in doppia cifra, e una prestazione più incisiva rispetto a quella di domenica scorsa contro l’uragano Perugia. La Consar RCM lascia l’Eurosuole Forum di Civitanova con una sconfitta per 3-0 ma con queste note colorate a cui affidarsi. I campioni d’Italia della Lube Civitanova si rivelano un ostacolo insormontabile: non fanno sconti di alcun tipo e vanno a prendersi la settima vittoria di fila. La Consar RCM guarda già al match di sabato sera al Pala de Andrè contro l’Allianz Milano per provare a tornare a fare risultato.

I sestetti Vukasinovic recupera e coach Zanini lo schiera in attacco insieme a Ljaftov in un sestetto confermato con la diagonale Biernat-Klapwijk, i centrali Erati-Comaproni e il libero Goi. Nella Lube, indisponibile Zaytsev e convalescente Juantorena, coach Blengini concede un turno di riposo a Kovar e Simon, inserendo nello starting six Yant in attacco con Lucarelli) e Diamantini al centro con Anzani.

La cronaca della partita

Un break di 3 punti manda la Lube subito al +4 (6-2). Un ace di Erati permette a Ravenna di accorciare le distanze (8-6) ma la squadra di casa non concede spazi a ulteriori rimonte, anzi sull’asse Garcia-Yant aumenta i giri del suo motore, prende un margine di 6 punti (16-10) e poi va ad aggiudicarsi il set.

Parte forte nel secondo set la Consar RCM, con piglio aggressivo e un gioco più incisivo e si porta sull’1-4. La Lube fatica di più adesso, insegue e aggancia la parità a quota 7. Si apre una fase di continui cambi palla prima che sul punteggio di 14 pari Garcia trovi i due ace dell’allungo (17-14) che la Consar RCM non riesce a rintuzzare. Yant con un attacco in diagonale chiude il set.

Partenza sprint nel terzo set per la Lube che vola sul 5-1. Nella Consar RCM, partita con Ulrich al posto di Ljaftov, sono Vukasinovic con un potente attacco e Klapwijk con un ace a propiziarne l’avvicinamento (5-4). Garcia con altri due servizi vincenti (diventano così 5) e due punti di Yant sono la replica dei padroni di casa che confezionano il break di 4 punti (11-5). Goi e compagni provano a riprendere in mano il filo del set ma la Lube sbaglia poco e conduce in porto agevolmente il set e la partita.

Il commento del capitano “Abbiamo iniziato in modo soft: ci capita spesso e dobbiamo assolutamente cercare di cambiare – è l’analisi di Riccardo Goi – soprattutto contro squadre di questo livello perché non ce lo possiamo permettere. Sicuramente abbiamo fatto una partita migliore rispetto a quella con Perugia ma ovviamente non basta perché questi sono top team e ti lasciano veramente poco. Cerchiamo di prendere quel che di positivo è emerso dalla nostra partita di questa sera perché sabato scendiamo di nuovo in campo contro Milano e dobbiamo cominciare a fare iniziare il nostro campionato e a fare punti”.

Il tabellino

Civitanova-Ravenna 3-0

(25-18, 25-19, 25-16)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Garcia Fernandez 14, Anzani 9, Diamantini 5, Lucarelli 5, Yant 15, Balaso (lib.), Marchisio, Penna. Ne: Kovar, Sottile, Juantorena, Jeroncic (lib.), Simon. All. Blengini.

CONSAR RCM RAVENNA: Biernat, Klapwijk 12, Erati 5, Comparoni 5, Vukasinovic 11, Ljaftov 1, Goi (lib.), Queiroz 1, Ulrich 3, Orioli. Ne: Pirazzoli (lib.), Dimitrov, Candeli, Fusaro. All.: Zanini.

ARBITRI: Pozzato di Bolzano e Giardini di Verona.

NOTE: Durata set: 25’, 26’, 24’ tot. 75’. Civitanova (7 bv, 9 bs, 9 muri, 6 errori, 55% attacco, 47% ricezione, 32% perf.), Ravenna (5 bv, 17 bs, 2 muri, 8 errori, 41% attacco, 34% ricezione, 19% perf.). Spettatori 1166 per un incasso di 15.144,41 euro. Mvp: Garcia.