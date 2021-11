L’Olimpia Teodora Ravenna va in trasferta a Sassuolo in cerca di riscatto

Seconda trasferta consecutiva per l’Olimpia Teodora impegnata sul campo della Green Warriors Sassuolo nel match valido per la 10^ giornata di Serie A2 Girone A. Dopo le due sconfitte consecutive subite contro Busto Arsizio e Brescia, le ragazze guidate da Coach Simone Bendandi, che hanno superato anche una serie di acciacchi fisici, cercano di tornare al successo e tornare a muovere la classifica. Fischio d’inizio alle ore 17 di domani, domenica 28 novembre. Arbitri della partita saranno Deborah Proietti e Beatrice Cruccolini.

Coach Simone Bendandi introduce così la gara: “Andiamo ad affrontare la prossima partita dopo una settimana dove finalmente ci siamo allenati al completo. Siamo reduci da due partite per noi molto impegnative a causa della qualità dell’avversaria: due sconfitte che possono starci ma fanno male alla classifica e al morale. Sono state due partite davvero differenti e non solo perché contro Busto abbiamo conquistato un punto, esprimendo un ottimo ritmo; contro Brescia, invece, a parte il terzo set, non siamo riusciti a trovare il nostro gioco. Affrontiamo ora un’altra trasferta in casa di Sassuolo, squadra con buone individualità come quella della ravennate Gardini, che sta giocando molto bene. Loro hanno cambiato l’opposto e sicuramente questa novità ha portato delle energie in più, inoltre hanno una palleggiatrice con grande esperienza nella categoria e giocatrici di qualità come Dhimitriadhi e Busolini, quindi dovremo avere attenzione nel rispettare gli ordini che servono per supportare la nostra pallavolo. Noi abbiamo una gran voglia di ritrovare il sapore della vittoria e conquistare più punti possibili, ma dovremo scendere in campo con la consapevolezza di presentare un atteggiamento positivo e combattivo fin dall’inizio della gara, che poi è la parola d’ordine di ogni partita”.