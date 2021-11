OraSì Ravenna attende San Severo nella sfida del Pala De André nella Red & Yellow Sunday

L’OraSì Ravenna attende l’Allianz Pazienza San Severo nella sfida di domani domenica 27 novembre al Pala De André (ore 18), valida per la nona giornata del Girone Rosso del campionato di Serie A2 LNP.

Il prepartita nelle parole del coach giallorosso, Alessandro Lotesoriere: “Domenica ci aspetta una partita davvero complicata contro un’avversaria in un ottimo momento. San Severo è una squadra molto coesa, compatta, che non molla mai, grazie alla guida di coach Bechi che ha plasmato il gruppo dandogli un’identità. Una squadra composta da tanti giovani italiani che hanno voglia di dimostrare di valere la categoria, oltre che da uno straniero come Sabin, il miglior marcatore del campionato. Una squadra molto fisica, che ha dimostrato di potersela giocare con tutti e ha dato filo da torcere a squadre costruite per obiettivi importanti come Scafati, con cui ha perso di quattro punti e Forlì, a cui si è dovuta piegare davanti ad una prestazione monstre di Hayes. San Severo ha poi portato a casa due vittorie importantissime con un solo straniero a referto, prima su un campo difficile come Cento, poi al termine di una battaglia contro Latina. Noi stiamo lavorando per farci trovare pronti, sapendo quanto sarà importante l’interpretazione della partita dal punto di vista mentale e fisico prima che tattico. I ragazzi stanno lavorando sodo perché hanno voglia di fornire una prestazione di sostanza davanti ai nostri tifosi, che auspichiamo essere ancora più numerosi. Noi cercheremo sempre di ripagarli con prestazioni importanti sotto l’aspetto dell’attaccamento, come abbiamo fatto finora”.

Stop alla violenza sulle donne – I giocatori in campo indosseranno sulla divisa un nastrino rosso, messo a disposizione dal negozio “Timida” da anni partner e sostenitore della pallacanestro e dello sport ravennate.

Promozione Red & Yellow Sunday – Tutti coloro che si presenteranno al botteghino vestiti di giallo o di rosso, potranno acquistare un biglietto di gradinata al prezzo ridotto di 12 euro; se anche la seconda persona vestirà i colori della società pagherà 5 euro. La biglietteria aprirà alle 16.30. Si invitano i sostenitori a raggiungere il palazzo dello sport con congruo anticipo per favorire gli afflussi.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).