Serie B2. Ostacolo Ozzano per la giovane Ravenna Olimpia Teodora, capolista a punteggio pieno

Reduce dalla bella vittoria, la sesta su sei partite di campionato, nella difficile trasferta di San Giovanni in Persiceto, la squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora torna a giocare tra le mura amiche e ospita la forte Fatro Ozzano con l’obiettivo di continuare lo splendido cammino che vede le giovani ragazze guidate da Coach Andy Delgado a punteggio pieno in testa al Girone H.

Sarà un altro test difficile per le ravennati, finora capaci di superare anche le sfide più dure: Ozzano, infatti, può considerarsi tra le squadre più attrezzate del girone. Nelle fila ospiti, tra l’altro, milita la centrale Chiara Lombardi, qualche stagione fa in A2 proprio con l’Olimpia Teodora, e già a Ozzano l’anno scorso quando le due sfide tra le squadre terminarono entrambe al tie break, con due vittorie a sorpresa per Ravenna.

Il fischio d’inizio del match è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 27 novembre, nella palestra di Lido Adriano. La diretta streaming del match sarà disponibile sulla nostra pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”: https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/ . Arbitri della gara saranno Martina Milani e Davide Salvan.

La classifica

Olimpia Teodora Ravenna 18, Teodora Torrione Ravenna 12*, Fenix Faenza 12, Fatro Ozzano 10*, Calanca Persiceto 8, VTB Berna Bologna 8*, Apav BCC Fano 7*, Moma Anderlini Modena 6*, Nuova Pallavolo Collemarino 4*, Retina Cattolica Volley 2*, Volley Academy Sassuolo 0*.

*Una partita in meno

Le altre partite della 7a Giornata di Serie B2 Girone H

Apav BCC Fano – Volley Academy Sassuolo (sabato 27 novembre, ore 17.30)

VTB Berna Bologna – Calanca Persiceto (sabato 27, ore 20.30)

Teodora Torrione Ravenna – Fenix Faenza (sabato 27, ore 18)

Moma Anderlini Modena – Retina Cattolica Volley (sabato 27, ore 18)

Riposa: Nuova Pallavolo Collemarino