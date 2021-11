A Medicina non riesce l’impresa ai Lugo Aviators sconfitti 89 a 75

Per i Lugo Aviators sarebbe stata una vera impresa portare a casa una vittoria in quel di Medicina visto la differenza di condizione dei due quintetti in campo nella sera del 27 novembre in questa fase del campionato. Mentre Medicina era alla ricerca di un pronto riscatto dopo lo stop subito nello scorso turno ai danni del Guelfo, Lugo era reduce da due settimane a dir poco problematiche dopo lo stop forzato a causa dell’allarme Covid.

Mentre Medicina con questa vittoria riaggancia la vetta della classifica, Lugo dovrà cercare al più presto di ritrovare la piena forma per riprendere il suo cammino che non potrà prescindere anche al pieno recupero degli atleti assenti in questo turno.

Avrà una sola settimana di tempo coach Casadei per preparare il prossimo difficile impegno quando per la nona giornata di campionato a Lugo arriverà il Guelfo che condivide con la stessa Virtus Medicina la testa della classifica e che ha riposato in questo turno.

Tabellino Aviators Lugo –Alessandrini 22, Agatensi ne, Baroncini 2, Silimbani 14, Ricci, Squarcia 11, Biandolino 4, Marabini 3, Arosti ne, Ravaioli 16, Gentili ne, Valandro. All. Casadei.