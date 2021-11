Al Circolo Endas di Godo svolta l’Assemblea dei soci per il rinnovo del Presidente e gruppo dirigente

Martedì 23 novembre presso la sala riunioni del Circolo ENDAS di Godo, si è svolta l’Assemblea dei soci per il rinnovo del Presidente e del gruppo dirigente facente parte del consiglio direttivo della società.

L’Assemblea, presieduta da Alessandra Soprani, con segretaria Elisa Melandri, ha visto il Presidente uscente Carlo Naldoni ringraziare sentitamente i soci, i dirigenti uscenti e tutti coloro che rivestivano incarichi presso la società, per la collaborazione ed il supporto che hanno espresso in questi ultimi tre anni con entusiasmo e passione, senza mai tirarsi indietro e consentendo alla società di continuare a svolgere la propria attività nell’ambito dello sport del baseball sia per quanto riguarda le squadre giovanili che la serie A. Naldoni ha sintetizzato i risultati raggiunti in questi ultimi tre anni e l’orgoglio di vivere il 30° anno di promozione in serie A, dove da 30 anni la squadra del Godo milita ininterrottamente, nonostante gli anni difficili passati. Ha anche sottolineato, in particolare, il raggiungimento dell’accordo col Ravenna Baseball, che ha dato origine alla franchigia “Bizantina Baseball”, destinata a consolidare e continuare l’attività dello sport del baseball e la formazione di ragazzi e giocatori, con maggiori possibilità di crescita ed allargamento della base degli atleti coinvolti nel nostro territorio.

Si è poi passati alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. Presidente è stato riconfermato Carlo Naldoni, come membri del Consiglio Direttivo sono stati eletti/e i seguenti soci:

Brugnara Marica

Bucchi Roberto

Kristancic Nevio

Mazzotti Sara

Melandri Elisa

Meriggi Pierluigi

Montanari Sonia

Ricci Gianni

Scudellari Massimiliano

Soprani Alessandra

Il Presidente rieletto Naldoni ha ringraziato per la fiducia concessagli e si è impegnato a cercare di coinvolgere il più possibile altri soci e volontari, per poter assicurare anche nuove idee ed iniziative, assieme al gruppo dirigente eletto. Alla fine dell’Assemblea è stato preannunciato che nella prima direzione che si riunirà mercoledì 1 dicembre, si metterà a punto il programma di lavoro per i prossimi tre anni e verranno distribuiti gli incarichi sia all’interno della Direzione che fra i soci volontari, per quanto riguarda Vice-Presidente, Segretario/a, Direttore Sportivo, Direttore Generale, Dirigenti accompagnatori squadre giovanili e Serie A, responsabile giovanili, coordinamento Bizantina. I Soci non facenti parte del Consiglio direttivo che dovessero ricevere incarichi per le loro competenze e qualità, diventeranno parte integrante del gruppo dirigente ed invitati permanenti al Consiglio Direttivo.