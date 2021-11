Circolo Velico Ravennate, al Mercato Coperto celebrati i successi del 2021

Con la fine della stagione agonistica 2021, è tempo di bilanci anche per il Circolo Velico Ravennate che, nell’occasione della Cena Sociale tenutasi il 27 novembre presso il nuovo Mercato Coperto di Ravenna, ha celebrato la scia di successi raccolti durante l’anno: un momento di ritrovo e festeggiamenti che giunge dopo le celebrazioni del 70° anniversario occorse nel 2019 e lo stop forzato del 2020.

Successi che, oltre dai risultati degli atleti illustrati più avanti, emergono anche dai numeri: ad oggi, il sodalizio di Via Molo Dalmazia vanta 573 soci attivi e costantemente coinvolti nelle attività sociali. Cresce fortemente anche il settore giovanile della scuola vela, che ha riportato una crescita di quasi il 60% rispetto alla stagione 2020, superando anche il numero di iscritti dei tempi pre-pandemia. In forte crescita anche il numero di eventi di Team Building aziendale ospitati dal Circolo Velico Ravennate, che nel 2021 hanno toccato quota 20 appuramenti.

Presenti alla serata, oltre ai soci e alcune personalità di spicco del mondo dello sport, anche diversi rappresentanti delle Istituzioni, tra cui l’Assessore allo sport Giacomo Costantini, l’Assessore allo sviluppo economico, Annagiulia Randi, il Presidente del CONI Emilia Romagna, Andrea Dondi, e i rappresentanti della Federvela Donatello Mellina, Manlio De Boni e Walter Cavallucci, presidente di AICO e presente anche in rappresentanza di Sailing.org.

Gli oltre 250 partecipanti hanno ascoltato con interesse ed entusiasmo gli aneddoti dei protagonisti della America’s Cup Andrea Bazzini, Umberto Molineris e Jacopo Plazzi, tutti provenienti dal Circolo Velico Ravennate, che per la vittoria ottenuta alla Prada Cup con Luna Rossa sono stati insigniti del Trofeo Casadei 2021, massimo riconoscimento sociale conferito ogni anno dal Circolo Velico Ravennate, e nominati soci onorari. Il momento è stato moderato dal giornalista di vela Antonio Vettese e socio del CVR, e impreziosito dai racconti del vicepresidente del CVR Matteo Plazzi, che rappresenta una sorta di “memoria storica” per la Coppa America a Ravenna.

Con l’occasione, è stato consegnato ai fratelli Alessandro e Federico Caldari il Trofeo Casadei 2020, conquistato lo scorso anno alla luce della loro vittoria nel Campionato Italiano 420 di Sanremo.

Nel corso della serata, moderata da Jacopo Pasini, sono stati consegnati diversi premi anche a riconoscimento dei successi ottenuti nella vela giovanile e d’altura: Edoardo Bocale e Tommaso Molinari sono stati premiati per il 4° posto nel ranking nazionale 420, Camilla Ivaldi e Gregorio Penso per il 2° posto nel Campionato Italiano 420 Categoria Under 17, Maria Elena Haag e Carlotta Palmarini per la medaglia d’argento al Campionato Italiano Femminile RS Feva, i fratelli Anna e Riccardo Cecchetto per la vittoria nel circuito stagionale misto RS Feva e per il 5° posto al Campionato Mondiale.

Premiato anche l’equipaggio ravennate del Class 40 Karnak, composto da Stefano Raspadori, Michele Mazzotti, Andrea Bazzini, Paride Bedeschi e Federico Orioli, che ha ottenuto la vittoria di Categoria nella Barcolana.

Cala il sipario quindi sulle attività agonistiche della stagione 2021, ma l’attività “dietro le quinte” prosegue, con gli intensi allenamenti di tutti i giovani atleti delle squadre agonistiche, che nonostante le rigide temperature di questi mesi continuano imperterriti la loro preparazione, ma anche di tutto il Consiglio direttivo, che con determinazione e ambizione sta già pianificando importanti appuntamenti per la stagione 2022.