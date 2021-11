Ravenna Women pareggia con Cesena: 0 a 0 il risultato finale

Ottimo risultato per il Ravenna Women orfano del suo capitano Cimatti (in quarantena) che strappa un buon punto al Martorano di Cesena il 28 novembre. Le bianconere non riescono a sbloccare il risultato nonostante 2 pali e 1 traversa che mettono in evidenza il buon momento di forma di Serafino. La difesa del Ravenna Women ha imbrigliato Costi, che non è riuscita a ripetere le performance delle gare precedenti.

Le leonesse sono dunque alla ricerca di una quadra nel gioco nella concretizzazione delle trame offensive, in attesa di un risultato.

Ravenna Women Fc

Serafino, Greppi, Barbaresi, Burbassi, Ligi (42’ st Boldrini), Capucci, Distefano, Morucci (31’ st Poli), Giovagnoli, Raggi, Benedetti (49’ st Giachetto)

A disposizione: Tanzini, Crespi, Vicenzi

All. Massimo Ricci

Cesena FC

Frigotto, Pavana, Carlini, Casadei, Costi, Petralia (20’ st Vivirito), Casadio (1’ st Beleffi), Bernardi (40’ st Galli), Cuciniello, Franco, Pastore

A disposizione: Pinna, Nagni, Pignagnoli, Montes De Oca Muno, Costa

All. Gian Luca Zanetti

Ammonite: Capucci (R), Franco (C)