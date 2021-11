Luigi Biggi, decano degli arbitri di Lugo, ha festeggiato il suo “Novantesimo” compleanno

Il Decano degli arbitri di Lugo, Luigi Biggi, ha voluto festeggiare il suo “Novantesimo” compleanno radunando intorno alla tavola della Ca’ Vecchia di Voltana tutti i presidenti che si sono succeduti alla guida della sezione di Lugo di Romagna dalla fondazione ad oggi.

Ben sette presidenti presenti Armando Penazzi, Claudio Baldassari, Arturo Longanesi, Andrea Rosetti, Cristian Zanzi, Davide Zaganelli oltre ad altri amici e dirigenti si sono trovati alla Cà Vecchia dove Mauro ed altri volontari/volontarie hanno deliziato gastronomicamente il gruppo degli arbitri di Lugo.

La bella serata si è svolta ricordando l’amico e primo presidente della sezione, Angelino Angelini, e gli inizi della loro avventura a Lugo con il ricordo degli innumerevoli aneddoti dei primi anni dell’arbitraggio e degli amici che hanno calcato i campi della Romagna e d’Italia.

Tutti i presenti si sono uniti ai festeggiamenti del pilastro sezionale, che ha regalato un discorso accorato e commosso in segno di profondo ringraziamento. “Auguro a tutti voi di portare avanti questo ruolo di enorme prestigio, e che possa rimanere dentro di voi per tutta la vita” ha detto tra gli applausi, in un momento di sincera emozione.

“La storia di “Gigi” rimane un punto cardine per tutti gli Associati Lughesi, un continuo riferimento per chi ritiene di poter lasciare un segno nell’Associazione” concludono dalla sezione Aia Lugo.