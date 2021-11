Serie B2, continua la scia di vittorie dell’Olimpia Teodora che vince 3-0 su Ozzano

La squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora allunga la propria serie di vittorie consecutive in un avvio di campionato assolutamente perfetto. Le giovani ragazze ravennati superano infatti anche l’ostacolo Ozzano e resta a punteggio pieno in vetta al Girone H.

La squadra guidata da Coach Andy Delgado conduce la partita dall’inizio alla fine, mantiene costante la pressione al servizio sulle avversarie e conquista con autorità la vittoria per 3-0, avvicinandosi al meglio al big match di sabato 4 dicembre quando, nella palestra di Lido Adriano, sempre alle ore 18, andrà in scena il derby con la Teodora Torrione, seconda in classifica dopo la vittoria per 3-2 ottenuta contro Faenza.

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Fatro Ozzano 3-0 (25-19, 25-16, 25-16)

Ravenna: Piomboni 9, Vecchi 13, Candolfini 5, Bendoni 6, Missiroli 12, Ndiaye 5, Evangelisti (L); Cornacchia, Ceccoli, Modena 2. N.e.: Fabbri, Casadei (L), Ghiberti. All.: Andy Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko.

Muri 7, ace 11, battute sbagliate 6, errori ricez. 6, ricez. pos 50%, ricez. perf 31%, errori attacco 7, attacco 45%.

Ozzano: Lombardi 7, Mazza 3, Chinni 6, Dall’Olmo 9, Guerra 3, Stefanelli 1, Geminiani (L); Zini, Colle, Venezia 5, Cazzola. N.e.: Malaguti (L).

Muri 2, ace 7, battute sbagliate 9, errori ricez. 11, ricez. pos 25%, ricez. perf 18%, errori attacco 12, attacco 30%.

Arbitri: Martina Milani e Davide Salvan.

La classifica

Olimpia Teodora Ravenna 21, Teodora Torrione Ravenna 14*, Fenix Faenza 13, Fatro Ozzano 10*, Apav BCC Fano 10*, Calanca Persiceto 10, VTB Berna Bologna 9*, Moma Anderlini Modena 9*, Nuova Pallavolo Collemarino 4**, Retina Cattolica Volley 2*, Volley Academy Sassuolo 0*.

*Una partita in meno

**Due partite in meno