Martina Bombardi del Circolo Ravennate della Spada convocata in Coppa del mondo under20

Continuano le belle notizie per il Circolo Ravennate della Spada. È arrivata infatti la convocazione di Martina Bombardi alla Coppa del Mondo Under 20 di spada che si svolgerà sabato e domenica in Lussemburgo. L’atleta di Ravenna, quest’anno per la prima volta convocata anche al tradizionale collegiale di Vigna di Valle dedicato all’under 20 dal commissario tecnico uscente Sandro Cuomo, ha ricevuto una conferma anche dal nuovo Commissario tecnico, Dario Chiadò che le ha concesso la grande opportunità di far parte della spedizione azzurra nella trasferta lussemburghese.



Martina Bombardi

Si tratta del giusto riconoscimento per una delle atlete che hanno maggiormente portato medaglie al sodalizio ravennate nella stringata ma intensa stagione agonistica scorsa e che si sono già distinte in quella in corso. È l’unica atleta della Regione nel giro della nazionale under 20 per quanto riguarda la spada.

Grande la soddisfazione per la società presieduta da Angelo Marri che sta alacremente lavorando per risalire la china dopo anni difficili. Oltre infatti a gioire dei frutti del lavoro, per quanto riguarda l’attività agonistica, del M° Pavlo Putyuatin, di Michela Mancinelli e del nuovo arrivo Devis Brunello, si trova ora pronta a fronteggiare un nuovo impegno organizzativo: tornerà infatti a Ravenna una gara di scherma nazionale, il Trofeo Under 14 Kinder Joy of moving che si svolgerà al Pala De Andrè dal 17 al 20 Dicembre.